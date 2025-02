Pham Minh Chinh reçoit le vice-PM cambodgien Prak Sokhonn

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 25 février à Hanoï, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn, à l'occasion de sa participation au 2 e Forum sur l'avenir de l'ASEAN (AFF) à Hanoï.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la participation du vice-Premier Prak Sokhonn a contribué de manière significative au succès du forum, tout en démontrant le soutien du Cambodge au Vietnam, contribuant à resserrer davantage les relations amicales entre les deux pays.

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie du deuxième Forum, contribuant ainsi à renforcer le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde. Il a affirmé qu'il coprésiderait la 21e réunion du Comité mixte Vietnam - Cambodge avec son homologue vietnamien au Cambodge en 2025 pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération entre les deux pays.

Les deux parties se sont réjouies de constater que les relations entre le Vietnam et le Cambodge se renforcent constamment et se développent heureusement. Les récentes réunions de haut niveau entre les deux partis et les trois Partis ont été un grand succès, marquant une nouvelle étape pour les relations Vietnam - Cambodge et Vietnam – Cambodge - Laos dans une nouvelle étape de développement.

Les trois pays sont parvenus à une compréhension commune sur le renforcement de la solidarité, de la proximité et de l'amitié, et sur l'importance d'éduquer la jeune génération sur la valeur historique des relations Vietnam - Cambodge et sur les trois pays que sont le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau des deux Parties et des deux pays, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir une coopération globale dans tous les domaines, en mettant l’accent sur le renforcement de la connectivité, en particulier la connectivité des infrastructures, des transports routiers, ferroviaires, maritimes, etc., augmentant ainsi la cohésion, la confiance et les échanges interpersonnels, ainsi que le renforcement de la coopération dans la gestion et la protection des frontières terrestres et maritimes pacifiques, stables, amicales, coopératives et de développée ensemble

En outre, les deux parties souhaitent résoudre les difficultés et les problèmes institutionnels afin de promouvoir la coopération en matière de commerce et d’investissement entre les deux pays.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties se coordonnent pour trouver des mesures raisonnables afin d’accélérer la démarcation et le bornage d'environ 16% inachevés de leur ligne frontalière et de construire une frontière pacifique, stable et développée de manière durable entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a également demandé à la partie cambodgienne de prêter attention à la résolution de la question du statut juridique afin que les personnes d'origine vietnamienne au Cambodge puissent stabiliser leur vie, contribuant ainsi au développement prospère du Cambodge et aux relations amicales entre les deux pays.

VNA/CVN