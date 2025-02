Le Vietnam attache de l'importance au partenariat stratégique global avec l'Inde

Le Vietnam s'engage à préserver et à élargir son amitié traditionnelle et son partenariat stratégique global avec l'Inde, a affirmé le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son lors de sa rencontre avec le ministre d'État indien des Affaires étrangères et de l'Environnement, des Forêts et du Changement climatique Kirti Vardhan Singh en marge du 2 e Forum sur l’avenir de l'ASEAN (AFF) à Hanoï le 25 février.

Il a profité de l'occasion pour exprimer sa satisfaction quant aux progrès rapides des relations bilatérales, en particulier après la visite d'État du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde en août dernier.

Le vice-Premier ministre a recommandé aux deux parties de mettre en œuvre activement les résultats de la visite, notamment le plan d'action pour le partenariat stratégique global Vietnam - Inde pour 2024-2028.

Le responsable indien a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie de l'AFF, renforçant ainsi la centralité de l'ASEAN au sein de la structure régionale et améliorant la position internationale du Vietnam. Il a souligné que le Vietnam reste un partenaire clé de la politique indienne "Agir vers l'Est" .

L'hôte et l'invité ont convenu d'accroître les échanges et les visites de haut niveau. L'Inde a confirmé son engagement à envoyer une délégation de haut rang pour assister à la célébration de la Journée Vesak des Nations unies, que le Vietnam accueillera en mai.

Ils se sont engagés à approfondir la coopération des deux pays dans les domaines de la défense, de la sécurité, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie, de la réponse au changement climatique, de la coopération maritime et de la sécurité maritime.

Ils ont également fixé des objectifs visant à doubler le commerce et l'investissement bilatéraux tout en facilitant des projets conjoints majeurs dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures de transport, la logistique, la haute technologie, les terres rares et le pétrole et le gaz.

Soulignant les valeurs partagées et les intérêts communs des deux nations dans la construction d'une région pacifique, stable et prospère qui respecte le droit international, Kirti Vardhan Singh a déclaré que l'Inde renforcerait la coordination avec le Vietnam et l'ASEAN.

Il a également exprimé le soutien de l’Inde au rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale fondée sur des règles ainsi qu’à la résolution pacifique des différends en Mer Orientale conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

