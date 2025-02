Vietnam - Nouvelle-Zélande : renforcement de la connectivité et la coopération

>> Le Premier ministre néo-zélandais attendu au Vietnam

>> Le Premier ministre néo-zélandais au Vietnam, étape importante pour l’élévation des liens

Photo : VNA/CVN

C'est ce qu'a déclaré Liz Bell, directrice exécutive du Conseil d'affaires ASEAN-Nouvelle-Zélande, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information en Océanie concernant cette visite, qui marque le 50ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam.

Elle a estimé que la visite contribuera à promouvoir des activités globales et diversifiées entre les deux pays. Les rencontres entre les dirigeants néo-zélandais et vietnamiens offriront de précieuses opportunités d’engagement pour le secteur des affaires, tout en dynamisant les échanges diplomatiques, économiques et stratégiques.

Selon Liz Bell, cette visite de haut niveau témoigne de la relation entre deux partenaires fiables et contribuera à renforcer la coopération commerciale, à stimuler la croissance économique et à accroître les opportunités d’investissement.

Évoquant les perspectives des relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, Liz Bell a souligné que les deux pays disposent de nombreux domaines de coopération potentiels. Elle a mis en avant l’expertise néo-zélandaise en infrastructures et en énergies renouvelables, ainsi que le développement de nouveaux produits et services dans le secteur de l’alimentation et des boissons.

La Nouvelle-Zélande se distingue par son système éducatif de renommée mondiale et ses solutions technologiques de pointe, des atouts majeurs qui renforcent sa collaboration avec le Vietnam, en complément de leurs partenariats industriels existants.

La coopération bilatérale se renforce au fur et à mesure

Photo : VNA/CVN

Au cours des cinq dernières décennies, les liens entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam n'ont cessé de se consolider, portés par des échanges économiques dynamiques et des relations gouvernementales et commerciales solides.

.Le Conseil d'affaires ASEAN - Nouvelle-Zélande, appuyé par des experts spécialisés sur le Vietnam, plaide en faveur d'une élévation des relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique global. Cette évolution ambitieuse ouvrirait de nouvelles perspectives de coopération, permettant aux deux pays de maximiser leur potentiel et de stimuler leur croissance grâce à des engagements concrets et mutuellement bénéfiques.

Liz Bell a exprimé sa profonde conviction quant à l'avenir florissant de la coopération entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam. Elle anticipe une croissance soutenue et dynamique de ce partenariat au cours des 50 prochaines années, marquée par une implication croissante des entreprises néo-zélandaises au sein de l'ASEAN.

VNA/CVN