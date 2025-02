Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec le Timor-Leste

Le Vietnam attache de l'importance à l'amitié et à la bonne coopération avec le Timor-Leste et souhaite la renforcer davantage, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh au président timorais José Ramos-Horta lors d'une réception pour l'invité le 25 février à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a remercié José Ramos-Horta d'avoir accepté l'invitation de participer et de prononcer un discours clé lors de la séance d'ouverture du deuxième Forum sur l'avenir de l'ASEAN (AFF 2025).

Les deux dirigeants ont hautement apprécié les progrès positifs des relations bilatérales, en particulier dans la coopération commerciale et d'investissement, soulignant que les activités commerciales et d'investissement réussies de Telemor, une marque du groupe de télécommunications militaire vietnamien Viettel au Timor-Leste, ont apporté des contributions significatives au développement socio-économique de la nation d'Asie du Sud-Est et à la création d'emplois pour les travailleurs locaux.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la confiance politique par le biais d'échanges et de réunions à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement les accords existants, d'améliorer davantage le cadre juridique de la coopération bilatérale et d'exploiter pleinement l'énorme potentiel de coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré aux deux parties d'accélérer les négociations sur les accords liés au commerce, à la protection des investissements, au travail et à l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires et d'intensifier la coopération dans les domaines de la finance, de la production de riz, du pétrole et du gaz, de l'énergie éolienne et des télécommunications. Il a appelé le gouvernement du Timor-Leste à investir dans des projets au Vietnam.

José Ramos-Horta a félicité et exprimé son admiration pour les réalisations remarquables du Vietnam en matière de croissance économique et de développement social. Il a souligné que le Vietnam a toujours été un modèle dont le Timor-Leste peut s'inspirer, et que son pays espère continuellement élever et approfondir ses relations avec le Vietnam de manière plus substantielle et plus pratique.

L'invité a appelé le Vietnam à partager son expérience dans l'élaboration de politiques et de stratégies socio-économiques, à soutenir le Timor-Leste dans les domaines où le Vietnam a des atouts, tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'économie numérique et le développement des infrastructures et accroître les investissements dans son pays.

Photo : VNA/CVN

Le Timor-Leste s'engage à créer des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes, a-t-il déclaré, remerciant le Vietnam pour son soutien continu à la construction et au développement nationaux de son pays et à son adhésion à l'ASEAN.

Les deux dirigeants ont convenu d'élargir la coopération dans des domaines clés tels que la sécurité, la défense, l'information et les communications, l'éducation et la formation. Ils ont également souligné leur engagement à utiliser efficacement les tendances émergentes telles que l'économie verte, l'énergie propre et l'innovation tout en promouvant les échanges interpersonnels par le biais du tourisme et des interactions culturelles.

Abordant les questions internationales et régionales, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la détermination et les efforts du Timor-Leste dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour une adhésion complète à l'ASEAN, réaffirmant le soutien constant du Vietnam à l'adhésion rapide du Timor-Leste au bloc.

VNA/CVN