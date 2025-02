Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande plaident pour le renforcement de leurs relations

Lors de l’événement, les deux parties ont préconisé la mise en œuvre d’activités pour commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales en 2025, en particulier les préparatifs des prochaines visites de haut niveau.

Photo: VNA/CVN

Elles ont convenu de renforcer davantage les échanges et les consultations bilatéraux ainsi que la confiance politique, de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité et de mettre en œuvre des mesures drastiques pour porter la valeur du commerce bilatéral à trois milliards de dollars.

Les deux parties ont également convenu d’étendre leur coopération aux domaines du changement climatique, de la transition énergétique, de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, en faisant un nouveau pilier des relations bilatérales.

La Nouvelle-Zélande s’engage à poursuivre la mise en œuvre de projets d’aide publique au développement portant sur l’environnement, l’agriculture résiliente au changement climatique et la transition énergétique au Vietnam en particulier et dans la sous-région du Mékong en général.

En outre, le pays continuera à soutenir le renforcement des capacités agricoles, à fournir une formation en anglais aux fonctionnaires, à élargir les bourses gouvernementales et à favoriser les liens de formation entre les universités.

En discutant des questions régionales et internationales d’intérêt mutuel, les deux parties ont convenu que le monde et la région sont confrontés à de nombreux défis, ce qui exige que les pays renforcent leur coopération et se comportent de manière responsable, en respectant les intérêts des pays de petite et moyenne taille, en contribuant à l’objectif commun de préserver la paix et la stabilité, en facilitant la coopération et le développement durable dans la région.

Mécanismes de coopération

Les deux parties ont convenu de coopérer étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums internationaux, en particulier les Nations unies et les mécanismes de coopération dont les deux parties sont membres.

La Nouvelle-Zélande affirme soutenir le rôle central de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les mécanismes dirigés par le bloc pour promouvoir la coopération et façonner la structure régionale.

Le Vietnam apprécie son rôle de coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande au cours de la période 2024-2027 et est disposé à promouvoir davantage le partenariat stratégique ASEAN-Nouvelle-Zélande dans les années à venir à travers de nouvelles initiatives.Les deux

parties ont réitéré l’importance de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale, soulignant que les pays devraient respecter le droit international et résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Dans le cadre de son programme en Nouvelle-Zélande, le vice-ministre vietnamien Dô Hung Viêt a eu des rencontres avec le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon; le ministre néo-zélandais du Changement climatique Simon Watts; et la Ministre de la Défense, ministre pour la Numérisation du Gouvernement et ministre pour l’Espace Judith Collins.

Il a également rendu visite à l’Université de technologie d’Auckland et a prononcé un discours à l’Institut des affaires internationales et à la Fondation Asie Nouvelle-Zélande.

Le Premier ministre Christopher Luxon a exprimé sa satisfaction quant au fort développement des relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande après 50 ans de relations diplomatiques (19 juin 1975-2025) et cinq ans de partenariat stratégique bilatéral.

Exprimant sa satisfaction quant à la mise en œuvre effective par les deux pays des résultats obtenus lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Nouvelle-Zélande en mars 2024, il a souligné que les deux pays ont une grande confiance politique, partagent de nombreux points communs et ont un grand potentiel de coopération dans de nouveaux domaines autres que les domaines traditionnels tels que l’agriculture et l’éducation.

Le chef du gouvernement néo-zélandais a suggéré que les ministères des Affaires étrangères des deux pays proposent des mesures pratiques pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur à l’avenir.



VNA/CVN