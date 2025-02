La visite du PM néo-zélandais au Vietnam devrait renforcer les relations bilatérales

>> La Nouvelle‑Zélande considère le Vietnam comme un partenaire important

En évoquant les relations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, James Kember a expliqué que le partenariat stratégique, vieux de cinq ans, mettait l'accent sur l'engagement à travers la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et d'autres forums similaires, les visites et formations en matière de défense, les liens sociétaux et interpersonnels, la coopération au développement, ainsi que les liens commerciaux et économiques solides.

Ayant été ambassadeur de la Nouvelle-Zélande au Vietnam de 2006 à 2009, James Kember a affirmé avoir été témoin direct de la croissance de ces liens.

Cependant, il a souligné que le Vietnam avait beaucoup changé depuis lors, avec une croissance régulière d'environ 5% du PIB par an et une population en augmentation. Il a ajouté que, malgré cela, des incertitudes politiques et économiques affectent aujourd'hui les deux pays. Selon lui, beaucoup de travail a été fait pour donner du sens et de la force à cette relation, mais le potentiel dans le contexte actuel n'a pas encore été pleinement exploité.

James Kember a insisté sur le fait qu'en ces temps internationaux incertains, il est crucial pour des pays comme la Nouvelle-Zélande et le Vietnam de mieux comprendre les positions de l'autre et de trouver un terrain d'entente. Les deux pays devraient chercher des moyens d'accroître la valeur de leurs liens commerciaux et économiques, malgré le retour inquiétant des tarifs douaniers et des barrières commerciales, ainsi que l'interruption des flux commerciaux, qui nuisent aux consommateurs.

L'ancien ambassadeur a rappelé que la Nouvelle-Zélande et le Vietnam avaient établi des dialogues gouvernemental et institutionnel solide sur les questions internationales affectant les deux pays en 2008.

Il a ajouté que lors de sa récente visite en Nouvelle-Zélande, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dô Hùng Viêt, avait expliqué certaines des raisons pour lesquelles il cherchait à améliorer les relations bilatérales et les moyens par lesquels cela pourrait être accompli. Dans son discours prononcé à l'Institut néo-zélandais des affaires internationales à Wellington début février, Dô Hùng Viêt a mis l'accent sur la région Asie-Pacifique comme principal moteur de croissance, tout en soulignant les intérêts communs et la compréhension réciproque, ainsi que la chaleur de l'engagement personnel sous-jacent.

Il a conclu en soulignant que la Nouvelle-Zélande devrait continuer à renforcer ses relations avec les membres de l'ASEAN, comme le Vietnam. Selon lui, il est essentiel de maintenir le dialogue entre les responsables et les instituts de recherche, ainsi que d'encourager les échanges et l'éducation des jeunes, qui seront les futurs dirigeants des deux pays, afin de garantir que les décisions prises unilatéralement soient fondées sur une bonne compréhension des points de vue des partenaires clés.

