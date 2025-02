Le PM Pham Minh Chinh reçoit le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a souligné la détermination du gouvernement vietnamien à achever bientôt les projets de coopération en cours entre le Vietnam et le Laos et à en lancer de nouveaux lors de sa réception du vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith à Hanoï le 25 février.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le gouvernement lao pour avoir chargé le vice-Premier ministre Saleumxay Kommasith et le ministre des Affaires étrangères Thongsavanh Phomvihane d'assister et de prononcer des discours lors des sessions clés du deuxième Forum sur l’avenir de l'ASEAN (AFF) 2025, affirmant que cela reflète l'engagement et l'intérêt du Laos pour cet important événement multilatéral accueilli par le Vietnam en 2025.

Il a déclaré qu'avec la participation active et les précieuses contributions des responsables lao et d'autres délégations internationales, le forum continuera à servir d'incubateur d'idées pour l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans son nouveau développement.

Plus que jamais, l'ASEAN doit renforcer sa solidarité, son autonomie et sa résilience pour assurer le développement prospère du bloc au profit de ses peuples, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a rappelé la réunion fructueuse des dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Laos et du Cambodge, ainsi que la réunion des Premiers ministres des trois pays pour tirer les conclusions de la réunion de haut niveau qui s'est terminée la semaine dernière, et la 47e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos (9 janvier 2025), qui a produit des résultats concrets.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'engagement des deux parties à mettre en œuvre sérieusement, efficacement et de manière décisive les accords conclus lors de la réunion entre les deux Bureaux politiques et le plan de coopération bilatérale pour 2025, notant qu'il est nécessaire d'explorer de nouvelles voies pour renforcer la coopération tous azimuts, de la politique, des affaires étrangères, de la sécurité et de la défense à l'investissement, au commerce, à la connectivité des transports, à la culture, à l'éducation, aux soins de santé et à la science et à la technologie.

De son côté, le vice-Premier ministre Saleumxay Kommasith a exprimé son honneur et son plaisir de représenter le Premier ministre lao Sonesay Siphandone à l'AFF 2025.

Il a salué l'initiative du Vietnam d'organiser la deuxième AFF, qui, au cours des deux dernières années, a affirmé le rôle du Vietnam dans la promotion de la paix et de la coopération dans la région, attirant la participation non seulement des pays de l'ASEAN mais aussi de nombreux autres à travers la région et le monde.

Le vice-Premier ministre lao a remercié le gouvernement vietnamien d'avoir donné la priorité au renforcement des relations spéciales Vietnam - Laos, ainsi que le soutien sincère du Premier ministre Pham Minh Chinh et du Vietnam en général au Laos ces derniers temps.

En tant que vice-Premier ministre chargé des affaires économiques, il a réaffirmé sa détermination à travailler en étroite collaboration avec la partie vietnamienne pour mettre en œuvre activement les orientations et les engagements des hauts dirigeants des deux pays, en se concentrant sur l'exploration de nouvelles approches et en maintenant une forte détermination dans la mise en œuvre de projets de coopération clés.

Les deux parties ont exprimé leur conviction que la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos continuera de s'épanouir et d'obtenir des résultats encore plus grands.

