Le SG du Parti, Tô Lâm, reçoit le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim

>> Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025 : un rendez-vous clé pour la région

>> AFF 2025 : resserrer les liens pour répondre efficacement aux défis

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a félicité la Malaisie pour ses réalisations importantes en matière de développement socio-économique. Avec un taux de croissance économique de 5,1% cette année, la Malaisie devrait devenir l’une des économies les plus importantes ayant la croissance la plus rapide d’Asie, rejoignant bientôt le groupe des 30 plus grandes économies du monde au cours de la prochaine décennie.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a également hautement apprécié les réalisations récentes des dirigeants et du peuple vietnamiens en matière de construction nationale et de développement. Il a souligné que la Malaisie est déterminée à mettre en œuvre et à promouvoir le partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Anwar Ibrahim a suggéré que les comités et les mécanismes de coordination entre les deux pays concrétisent le partenariat stratégique global en plans et actions concrètes pour une mise en œuvre immédiate.

En discutant des principales orientations de coopération dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d'accroître les échanges et les contacts à haut et à tous les niveaux, mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale et progresser vers la création de nouveaux mécanismes adaptés aux besoins de coopération entre les deux pays, exploiter efficacement le potentiel de coopération dans d’autres domaines importants, notamment la défense et la sécurité, le commerce et l’investissement, le travail, l’éducation, la culture, le tourisme et les échanges interpersonnels.

Appréciant le développement des relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement, qui sont sur le point d'atteindre l'objectif de 18 milliards de dollars fixé par les dirigeants des deux parties, les deux parties ont convenu qu'il existe encore de nombreux domaines à potentiel de développement entre les deux pays, tels que l'énergie, le pétrole et le gaz, la pêche et les nouveaux domaines technologiques, les semi-conducteurs, etc.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a convenu de coordonner étroitement ses efforts pour créer de nouveaux changements dans la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays, soutenir la proposition du Vietnam en matière de coopération, saisir et tirer parti des nouvelles tendances pour renforcer la coopération dans d'autres domaines importants tels que la culture, l'éducation, le tourisme...

Photo : VNA/CVN

Sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la coopération et à se soutenir mutuellement au sein des organisations régionales et internationales, en particulier au sein de l'ASEAN et des Nations unies.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé son soutien pour la Malaisie pour qu’elle assume avec succès la présidence de l’ASEAN en 2025 en collaboration avec d’autres pays de l’ASEAN, promouvoir les axes, les priorités et les initiatives proposés par la Malaisie pour son année de présidence, à travers la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN.

Concernant la question en Mer Orientale, les deux parties ont convenu de continuer à soutenir le point de vue commun de l'ASEAN sur la Mer Orientale, en assurant la mise en œuvre complète et sérieuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), en promouvant les négociations et en élaborant un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et efficient conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) pour faire de la Mer Orientale une mer de paix et de coopération.

VNA/CVN