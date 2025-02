Le Premier ministre néo-zélandais au Vietnam, étape importante pour l’élévation des liens

>> Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande plaident pour le renforcement de leurs relations

>> Le Premier ministre néo-zélandais attendu au Vietnam

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le diplomate a déclaré que la visite revêt une importance particulière alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et cinq ans de partenariat stratégique.

La visite intervient à un moment crucial où la coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande est florissante, soutenue par de fréquents échanges de haut niveau et divers mécanismes et accords de coopération. Elle offre une occasion importante aux deux parties de revenir sur leur amitié et leur partenariat stratégique afin de façonner la stratégie future des relations, a-t-il noté.

Il a ajouté que cette visite marque la première mission diplomatique du Premier ministre Luxon au Vietnam depuis qu’il est devenu le chef du gouvernement de coalition de la Nouvelle-Zélande, reflétant la nouvelle politique étrangère de son administration qui donne la priorité au renforcement des relations avec l’ASEAN et les pays d’Asie du Sud-Est en particulier, y compris le Vietnam, l’un de ses principaux partenaires.

En outre, la visite offre aux dirigeants des deux pays l’occasion de discuter des grandes questions mondiales et régionales dans un contexte de changements géopolitiques et économiques importants dans la région Asie-Pacifique.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Christopher Luxon s’entretiendra avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, rencontrera des dirigeants de haut rang du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale, et visitera des institutions économiques, culturelles et éducatives à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville.

Sa participation et son discours au Forum sur l’avenir de l’ASEAN soulignent l’engagement de la Nouvelle-Zélande envers l’ASEAN, en particulier alors que le Vietnam est actuellement le coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande et que l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande célèbrent cette année le 50e anniversaire de leur partenariat stratégique.

L’orientation économique de la visite est évidente à travers la grande délégation commerciale accompagnant le chef du gouvernement néo-zélandais, composée de groupes économiques de premier plan. Plusieurs accords de coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, du commerce, de l’aviation, de la protection de l’environnement et du changement climatique devraient être signés au cours de la visite, a déclaré l’ambassadeur.

Partenariat stratégique bilatéral

L’ambassadeur Nguyên Van Trung a noté que la coopération bilatérale a considérablement progressé depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2020. Avec une base solide de coopération et d’amitié au cours des 50 dernières années, les relations bilatérales entrent dans une nouvelle période avec de multiples nouvelles opportunités de collaboration.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Nouvelle-Zélande en mars 2024 a marqué une étape importante, les deux parties s’étant engagées à augmenter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 3 milliards de dollars d’ici 2026, a-t-il déclaré.

Soulignant la nature complémentaire des deux économies, notamment dans les secteurs stratégiques vitaux pour leur développement futur, l’ambassadeur a ajouté que leur adhésion à divers accords régionaux de libre-échange créera de nouvelles opportunités de renforcement de la coopération commerciale, économique et d’investissement.

La coopération traditionnelle dans le domaine de l’éducation a prospéré, avec un nombre croissant d’étudiants vietnamiens choisissant la Nouvelle-Zélande pour leurs études supérieures, a-t-il déclaré, ajoutant que la relation s’étend à de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, la protection de l’environnement et l’agriculture de haute technologie et durable.

Selon le diplomate, la Nouvelle-Zélande pourrait soutenir le Vietnam dans les technologies et solutions de réduction des émissions de carbone, tandis que les deux pays explorent la coopération dans l’économie verte, l’économie numérique, l’économie de la connaissance, l’économie circulaire et la transition énergétique.

Sur la scène internationale, les deux pays ont partagé des perspectives communes sur les questions régionales et internationales, notamment dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région indo-pacifique, a-t-il déclaré.

En conclusion, l’ambassadeur Nguyên Van Trung a souligné qu’en consolidant la confiance politique stratégique, en créant des percées dans la coopération économique et commerciale et en transcendant la collaboration vers de nouveaux domaines, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande capitaliseront sur leur potentiel pour un avenir prospère.

VNA/CVN