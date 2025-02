Le Premier ministre néo-zélandais entame une visite officielle au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Christopher Luxon et sa suite ont été accueillis à l'aéroport international de Nôi Bài par le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, et le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hùng Viêt.

Au cours de sa visite, le Premier ministre Christopher Luxon doit tenir un entretiens officiel avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, rendre des visites de courtoisie aux hauts dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Vietnam, et visiter des établissements économiques, culturels et éducatifs clés à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Il participera également à la 2e AFF et prononcera un discours, soulignant l'importance que la Nouvelle-Zélande attache à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Le Vietnam est actuellement le coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande, 2025 marquant le 50e anniversaire du partenariat stratégique ASEAN - Nouvelle-Zélande.

L'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Nguyên Van Trung, a déclaré que la visite du Premier ministre Christopher Luxon coïncidait avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande et la cinquième année de partenariat stratégique entre les deux pays. Le voyage devrait élever les relations bilatérales à de nouveaux sommets.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Caroline Beresford, a souligné que la visite, accompagnée d'une importante délégation commerciale, vise non seulement à célébrer cinq décennies de relations diplomatiques, mais aussi à approfondir et à élargir les relations avec le Vietnam, un partenaire clé de la Nouvelle-Zélande dans la région.

Le gouvernement néo-zélandais sous la direction du Premier ministre Christopher Luxon met fortement l'accent sur le renforcement des liens avec les pays d'Asie du Sud-Est, dont le Vietnam. Le Premier ministre Luxon a déjà rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh à deux reprises, lors de la visite officielle de ce dernier en Nouvelle-Zélande en mars 2024 et à l’occasion des 44e et 45e sommets de l’ASEAN en octobre 2024. Il a également rencontré le président de l’État vietnamien Luong Cuong lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024.

VNA/CVN