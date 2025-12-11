Vietnam - Russie : coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, s'est entretenu jeudi 11 décembre par téléphone avec Alexeï Likhatchev, directeur général de la Société nationale d'énergie atomique Rosatom, afin de promouvoir la coopération dans le développement de l'industrie nucléaire vietnamienne.

Pham Minh Chinh a déclaré que la Russie et l'ex-Union soviétique avaient apporté une contribution significative au développement du secteur énergétique vietnamien, notamment à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, et avaient contribué à la formation de nombreuses générations de scientifiques et d'experts de haut niveau, jetant ainsi les bases du développement actuel du secteur nucléaire vietnamien.

Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat stratégique global avec la Russie et considérait ce pays comme l'un de ses partenaires prioritaires.

Il a ajouté que le Vietnam souhaitait poursuivre une coopération substantielle et efficace avec la Russie dans tous les domaines, y compris l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, pour le bénéfice des deux peuples et dans l'intérêt de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Le dirigeant vietnamien a salué les échanges dynamiques entre les deux parties à différents niveaux, y compris au plus haut niveau. Il a indiqué avoir rencontré le président et le Premier ministre russes, au cours desquels les deux parties ont réaffirmé leur détermination à renforcer leur coopération et à lancer au plus vite des projets répondant aux besoins de développement du Vietnam.

Il a demandé à Rosatom de continuer à collaborer activement avec le Vietnam et à le soutenir dans le développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Pour sa part, Alexeï Likhachev a exprimé sa gratitude au Vietnam en général et au Premier ministre en particulier pour la confiance accordée à la Russie en tant que partenaire dans le développement de l'industrie nucléaire.

En tant que leader mondial de l'énergie nucléaire et partenaire historique du Vietnam, Rosatom s'est engagée à renforcer sa coopération pour la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays au niveau étatique, a-t-il déclaré. Il a également confirmé la disponibilité de son entreprise à participer à la construction d'une centrale nucléaire moderne au Vietnam.

Les deux parties ont abordé plusieurs points précis concernant le développement de l'industrie nucléaire vietnamienne et se sont engagées à charger les organismes compétents des deux pays de préciser les programmes, projets et accords en vue de leur signature et de leur mise en œuvre dans les meilleurs délais, selon le principe de « partage des avantages et des risques ».

Pham Minh Chinh a également sollicité le soutien de Rosatom pour la construction et le développement de centres de recherche nucléaire, la formation des ressources humaines et la gestion étatique de l'énergie nucléaire, ainsi que pour les investissements dans les applications nucléaires civiles, telles que la médecine nucléaire et l'irradiation.

Alexeï Likhachev a déclaré que Rosatom procéderait au transfert de technologies, favoriserait la production locale de produits nucléaires au Vietnam et soutiendrait le développement de la science et de l'industrie nucléaires vietnamiennes, dans le but d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et pour le développement socio-économique du pays.

À court terme, Rosatom enverra une délégation de travail au Vietnam afin de coordonner directement ses actions avec les autorités locales et de mettre en œuvre rapidement les accords de coopération, conformément aux directives du Premier ministre, a-t-il souligné.

