Une feuille de route pour le développement touristique durable des zones montagneuses

La popularité de la "loop de Hà Giang" encourage les zones reculées du Nord du pays à se développer de manière durable, en promouvant la beauté des paysages mais aussi les cultures autochtones.

Photo : baodautu.vn/CVN

Un nouvel essor pour les flux d’investissement en région montagneuse

En 2024, de nombreuses localités, autrefois ralenties par les catastrophes naturelles et une période de stagnation touristique, ont retrouvé leur dynamisme. Depuis, grâce à des plans d’investissement méthodiquement construits, le tableau s’est transformé : les expériences locales deviennent un véritable catalyseur, tandis que le développement touristique s’impose progressivement comme un nouveau moteur de croissance pour les régions montagneuses.

Le fait que le Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dông Van (Tuyên Quang) ait été sacré "Meilleure destination culturelle d’Asie" aux World Travel Awards 2025 (remis le 13 octobre à Hong Kong) a donné un puissant coup de pouce au tourisme du Nord.

Auparavant, l’ancienne province de Hà Giang avait déjà été doublement récompensée : "Meilleure destination touristique émergente d’Asie 2023" puis "Meilleure destination culturelle d’Asie 2024". Cette série de distinctions, conjuguée au nouveau découpage administratif, ouvre une nouvelle page pour Tuyên Quang, qui s’affirme désormais comme le "cœur du tourisme culturel et expérientiel" de la région moyenne et montagneuse du Nord.

Le Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dông Van est considéré comme un symbole d’un développement harmonieux entre conservation et expérience, où patrimoine naturel et culturel se mêlent pour former le charme durable de Tuyên Quang aujourd’hui.

Après les catastrophes naturelles de 2024, au lieu de s’arrêter à l’aide d’urgence, de nombreuses entreprises ont choisi d’aider les populations à travers des tournées touristiques solidaires, où le partage se lie au plaisir de la découverte. Les visiteurs apportent ainsi livres et fournitures scolaires, soutiennent les écoles, achètent les produits OCOP à leur juste valeur ou réservent les services fournis par les habitants.

Construire les infrastructures, valoriser l’humain, préserver l’identité

En montagne, où les infrastructures restent limitées, l’investissement touristique ne se mesure pas à l’ampleur des ouvrages mais à la pertinence des détails qui améliorent la vie quotidienne des habitants.

Premièrement, investir dans les infrastructures d’accueil. Élargir raisonnablement les routes menant aux villages, créer de petits parkings, sécuriser les points de vue, installer une signalétique bilingue, étendre la couverture wifi dans les sites touristiques. Plus important encore : disposer de systèmes de traitement des déchets et des eaux usées aux normes, afin qu'une plus grande affluence touristique ne produise pas d'effets négatifs sur l'environnement.

Deuxièmement, investir dans les infrastructures immatérielles, où l’humain est au centre. Former les propriétaires de homestay à l’hygiène, à la cuisine et à la sécurité ; organiser des ateliers d’interculturalité pour aider les habitants à accueillir les visiteurs internationaux ; guider les jeunes du village à raconter leur culture en vidéos courtes et à promouvoir les spécialités locales sur les plateformes numériques.

Troisièmement, investir dans la chaîne d’expériences. Les visiteurs peuvent faire du trekking, parcourir à moto la légendaire route du "Hà Giang loop" (désormais rattachée à Tuyên Quang), explorer les grottes, assister aux soirées culturelles, participer à des ateliers de tissage du lin ou de construction des maisons en terre battue… Chaque activité est une histoire, permettant aux visiteurs de vivre la culture plutôt que de seulement la contempler.

Et pour assurer la durabilité de l’ensemble, il est indispensable d’investir dans la gouvernance de la destination : instaurer des indicateurs d’hygiène et de sécurité, mettre en place des mécanismes de partage des bénéfices entre entreprises, communautés et autorités, créer un fonds de préservation culturelle financé par chaque nuitée, chaque billet d’entrée, chaque circuit expérientiel.

VNA/CVN