Gia Lai approuve le plan directeur d’une méga-zone touristique

Les autorités de la province de Gia Lai, sur les Hauts plateaux du Centre, ont approuvé un plan directeur pour la zone écotouristique de Biên Hô - Chu Dang Ya, un site de 6.300 ha appelé à devenir une destination écoculturelle nationale d’ici 2050.

Le projet couvre le lac d’eau douce Biên Hô, le cratère volcanique Chu Dang Ya, des forêts de pins, des collines de thé et les paysages culturels environnants. Il comprendra des éco-hôtels, des villages culturels et des lieux pour le festival annuel du tournesol sauvage. Le processus de planification, qui devrait être achevé d’ici six mois, servira de base au zonage et aux investissements futurs.

Le lac Biên Hô, également appelé lac T’Nung ou lac Ea Nueng, est un joyau d’eau douce situé à 7 kilomètres au nord du centre-ville de Pleiku. Niché au cœur de la zone écotouristique de Biên Hô - Chu Dang Ya, ce lac possède une étroite bande de terre s’étendant vers son centre, offrant aux visiteurs une vue imprenable sur des paysages couverts de pins.

Le lac s’étend sur près de 300 ha à 800 m d’altitude. Formés à l’origine de trois cratères volcaniques interconnectés, ses rives révèlent une origine volcanique particulière.

Situé à environ 30 kilomètres de la ville de Pleiku, Chu Dang Ya est un volcan dont l’évolution s’est étalée sur des millions d’années. Après avoir libéré ses coulées de lave, le volcan Chu Dang Ya est entré en sommeil, ce qui en fait une attraction touristique réputée.

Les environs de cette zone se sont parés de fleurs et de verdure au fil des ans. Du bord du cratère, les visiteurs peuvent profiter d’une vue panoramique sur la ville de Pleiku. La route menant à la base du volcan est pavée de béton, offrant ainsi un confort optimal aux voyageurs.

Pham Anh Tuân, président du Comité populaire de la province de Gia Lai, a décrit le site comme une combinaison rare de patrimoine naturel et culturel, soulignant la nécessité d’un développement durable conciliant une mise en œuvre rapide avec le développement des infrastructures de conservation et de transport.

L’approbation fait suite à la récente fusion administrative des anciennes provinces de Gia Lai et de Binh Dinh, créant une nouvelle province de Gia Lai qui combine les ressources des hauts plateaux du centre avec la base industrielle et l’accès au port maritime de Binh Dinh.

Les autorités ont déclaré que la province élargie est mieux placée pour attirer les investissements dans le tourisme, l’industrie manufacturière, les services et le développement urbain.

Gia Lai est reliée aux grandes villes par l’aéroport de Pleiku, qui propose des vols quotidiens vers Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Les autorités espèrent que ce facteur renforcera l’attrait du site auprès des visiteurs nationaux et internationaux une fois développé.

