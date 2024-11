Le parc industriel de Bàu Bàng soigne son attractivité auprès des investisseurs

>> Binh Duong vise à créer davantage de zones industrielles vertes

>> Binh Duong se penche sur le développement des zones scientifiques et technologiques

>> Dialogue entre des autorités de Binh Duong et des entreprises sud-coréennes

Photo : ND/CVN

Situé sur la Route nationale 13, un axe commercial stratégique reliant le Sud-Est du Vietnam aux hauts plateaux du Centre, le parc industriel de Bàu Bàng bénéficie d’une connectivité exceptionnelle. Intégré au quadrilatère économique du Sud, ce site s’étend sur plus de 2.000 ha, répartis équitablement entre 1.000 ha dédiés à l’industrie et 1.000 ha consacrés aux services et au développement urbain.

Depuis sa création, Bàu Bàng a su attirer de grandes entreprises, qui y ont implanté des usines modernes, générant ainsi des milliers d’emplois et contribuant au renforcement des capacités industrielles de la province.

La province de Bình Dương se distingue par une politique proactive d’attractivité, n’attendant pas les investisseurs, mais allant activement à leur rencontre. Selon Vo Thành Giàu, président du comité populaire du district de Bàu Bàng, d’importants efforts ont été déployés pour améliorer les infrastructures et garantir une connectivité optimale.

"Nous investissons dans des infrastructures modernes qui connectent le parc aux ports et aux zones économiques voisines. Cela facilite grandement le transport des marchandises et les échanges commerciaux pour les entreprises implantées ici", précise-t-il.

Dans son plan de développement, la province de Bình Dương mise sur les zones industrielles comme un levier stratégique pour restructurer son économie, en plaçant l’industrie au cœur de sa croissance, tout en dynamisant le commerce, les services et l’agriculture. Ces dernières années, Bình Dương a multiplié les initiatives pour attirer les investissements dans les secteurs industriel, artisanal et commercial du district de Bàu Bàng.

Ces efforts se sont avérés fructueux: au cours des neuf premiers mois de l’année, le district a enregistré 36 nouveaux projets, dont 34 issus d’investissements directs étrangers (IDE), pour un montant total de près de 59 millions d'USD. À ce jour, Bàu Bàng compte près de 1.500 projets, dont 283 projets d’IDE représentant un capital cumulé de 4,6 milliards d'USD.

De nombreux grands groupes étrangers ont choisi Bàu Bàng, notamment Kalon Industries (République de Corée), avec un projet de production de fibres pour pneus évalué à 220 millions d'USD; KyungBang Vietnam, un autre acteur sud-coréen, ayant investi plus de 179 millions d'USD dans la fabrication de textiles; et Polytex Far Eastern Vietnam (Taïwan), qui a lancé un projet intégré de filature, tissage et teinture d’une valeur de 274 millions d'USD. Ces projets participent au développement d’une chaîne de production complète et à haute valeur ajoutée, tout en stimulant l’innovation technologique et l’emploi local.

En parallèle, la province s’oriente vers une industrialisation durable et respectueuse de l’environnement. Les entreprises implantées à Bàu Bàng adoptent des technologies vertes et s’engagent à limiter leur impact écologique. C’est le cas de Hai Thành, une entreprise spécialisée dans le traitement du bois, qui a investi plus de 1.000 milliards de dôngs pour développer un complexe d’usines et de bureaux à louer au sein de la zone industrielle de Bàu Bàng, sur une superficie de 100.000 m².

"Notre projet repose sur des technologies vertes et modernes. Nous privilégions des partenaires qui partagent notre vision d’un développement durable et respectueux de l’environnement", explique Tô Văn Dân, son directeur général.

Pour répondre à la demande croissante des investisseurs, Bình Duong poursuit ses investissements dans des infrastructures complémentaires. Parmi les projets figurent l’expansion des réseaux routiers, la création de zones industrielles modernes et le regroupement des usines dans des espaces dédiés pour optimiser l’efficacité.

Grâce à ses infrastructures de pointe, Bình Duong s’affirme comme une destination privilégiée pour les investisseurs. En plus de la zone industrielle de Bàu Bàng et de son extension, la province développe activement les parcs industriels de Tân Bình, Lai Hung et Cây Truong, tous prêts à accueillir de nouvelles installations. Par ailleurs, elle prépare un autre projet ambitieux : une zone industrielle dédiée à la science et à la technologie, qui ouvrira des perspectives de croissance majeures pour la région.

VOV/VNA/CVN