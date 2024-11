La compagnie aérienne singapourienne Scoot va lancer des vols directs vers Phu Quôc

À partir du 20 décembre, la Compagnie aérienne low-cost singapourienne Scoot exploitera des vols directs reliant Singapour et Phu Quôc avec une fréquence de trois vols/semaine à bord de l’avion Embraer E190-E2, et de cinq vols/semaine à partir du 25 janvier 2025.

>> Le magazine Micenet loue Phu Quôc comme nouvelle destination du tourisme MICE

>> Une hausse du nombre de visiteurs à Phu Quôc est prévue vers la fin de l’année

>> Vietjet rouvre ses vols Dà Lat - Cân Tho, Dà Lat - Dà Nang et Dà Nang - Phu Quôc

La compagnie aérienne dispose actuellement d'un réseau de vols vers plus de 60 destinations en Asie et dans le monde, dont Hô Chi Minh-Ville et Hanoï. Avec les prochains vols directs vers Phu Quôc, Scoot opérera plus de 30 vols par semaine vers ces trois destinations.

Photo : Air Go/CVN

Auparavant, en raison du manque de vols directs, les touristes de Singapour souhaitant se rendre à Phu Quôc devaient effectuer un vol de correspondance à Hô Chi Minh-Ville ou à Kuala Lumpur (Malaisie).

Selon Vu Tiên Van, président du Conseil d'administration de la société Adavigo, Singapour pourrait être une source potentielle de touristes. Avec les vols directs de Singapour à Phu Quôc, Phu Quôc pourrait non seulement attirer des touristes de Singapour ou de Malaisie, mais aussi de nombreux pays du monde, car Singapour est l'un des centres de transit aérien les plus dynamiques d’Asie.

À la fin de 2024 et début de 2025, on dénombrera plus de 20 compagnies aériennes opérant environ 100 vols/semaine vers Phu Quôc sous forme régulière ou charter. De nouvelles routes et vols charters au départ de Singapour, du Kazakhstan, de la République tchèque et de la Slovaquie promettent de diversifier et de dynamiser le réseau des lignes aériennes et des vols directs vers Phu Quôc.

CPV/VNA/CVN