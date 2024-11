Bientôt un salon consacré aux appareils électroménagers et salles blanches

Le salon CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2024, qui se tiendra du 21 au 23 novembre au Centre des expositions et des congrès de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville, se concentrera sur la réfrigération, la climatisation, les salles blanches et les usines de haute technologie.

>> Plus de 200 entreprises participent au salon international Vietbuild Home 2022

>> Près de 1.000 stands au salon international Vietbuild Home 2023

Photo : VNA/CVN

Organisé par IBC, INTECH Group, VISRAE et BEXCO, l'événement sert de plate-forme clé aux entreprises et aux experts de ces industries pour se connecter, partager des connaissances et explorer des solutions durables.

Cette année, plus de 100 exposants de pays comme le Japon, la République de Corée et la Chine, ainsi que plusieurs d'Europe, présenteront des technologies de pointe en matière de réfrigération, de systèmes CVC et de solutions pour salles blanches. Des marques phares telles que Panasonic, LG, Fujitsu et Shuangliang présenteront leurs dernières innovations, offrant aux participants une chance de découvrir de nouveaux produits et de former des partenariats internationaux.

L'exposition se concentre sur deux domaines principaux : les salles blanches et le soutien aux usines de haute technologie, avec des équipements, des matériaux et des solutions pour la construction de salles blanches et la fabrication de haute technologie. Elle présente également la réfrigération et la climatisation, couvrant les systèmes CVC industriels, commerciaux et résidentiels, les solutions de refroidissement et les composants pour la production de réfrigération.

Le RHVAC Techshow, qui abordera le thème "Tendances en matière de refroidissement durable et de transition écologique", présentera des solutions de refroidissement respectueuses de l'environnement et des technologies d'économie d'énergie. Un séminaire approfondi couvrira également la mise en œuvre des politiques nationales liées aux substances appauvrissant la couche d'ozone et aux gaz à effet de serre, aidant les entreprises à relever les défis environnementaux.

L'événement propose également des forums spécialisés sur la technologie des salles blanches, la certification Eurovent, la qualité de l'air dans les installations médicales et l'infrastructure des centres de données. Avec plus de 100 entreprises et de nombreux séminaires, CLEANFACT & RHVAC Vietnam 2024 est une opportunité vitale pour les professionnels de l'industrie d'élargir leurs réseaux, de découvrir de nouvelles technologies et de rester informés des tendances de l'industrie.

VNA/CVN