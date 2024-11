Bientôt la deuxième exposition internationale de la défense du Vietnam 2024

>> La deuxième exposition internationale de la défense du Vietnam aura lieu en décembre

Photo : DT/CVN

Selon le comité d'organisation, lors de l'exposition, les entreprises vietnamiennes et internationales de défense présenteront des véhicules de combat, des solutions technologiques, des armes et des équipements utilisés par la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, la cyberguerre, et des équipements logistiques et techniques...

Le Vietnam présentera des produits mis au point et fabriqués par les unités du ministère de la Défense et les sociétés commerciales et de services dudit ministère.

Par ailleurs, il y aura un espace culturel vietnamien et une zone d'exposition présentant des traditions et réalisations de 80 ans de construction, de combat et de développement de l'Armée populaire vietnamienne, de 35 ans de Journée de la défense nationale ; des résultats de la transformation numérique des agences, unités et entreprises militaires, etc.L'exposition fait partie des activités marquant le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et le 35e de la Journée de la défense nationale (22 décembre). Le public aura un accès libre de l'après-midi du 21 jusqu'au 22 décembre inclus.

VNA/CVN