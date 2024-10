Inondations en Bosnie-Herzégovine : au moins 18 morts

Selon les médias locaux, le village de Donja Jablanica, situé à environ 70km au sud-ouest de la capitale du pays, a été le plus touchée par les intempéries. À Kiseljak, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Sarajevo, plusieurs maisons, voitures et jardins ont été recouverts d'eau en quelques dizaines de minutes à peine, rapporte la même source. Des images postées par le service ferroviaire de Bosnie montrent des rails hors d'usage, recouverts de pierres et de bouts de bois emportés par les éboulements. De très importantes inondations avaient déjà frappé la Bosnie en 2014, causant des dégâts importants aux infrastructures et aux biens privés.

APS/VNA/CVN