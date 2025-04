RDC : au moins 33 morts suite aux pluies diluviennes à Kinshasa

Les fortes précipitations, survenues dans la nuit de vendredi 4 à samedi 5 avril ont causé d'importants dégâts dans plusieurs communes de la ville, faisant des dizaines de blessés et détruisant de nombreuses habitations, a déclaré via un communiqué Jacquemain Shabani, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur de la RDC.

En réponse à cette catastrophe, le gouvernement congolais a mis en place une cellule de gestion de crise, en coordination avec les forces armées, plusieurs ministères et les autorités provinciales de Kinshasa, afin de mettre en œuvre des plans d'évacuation et de déployer des équipes d'intervention d'urgence.

Selon les autorités municipales, les inondations ont fortement perturbé les infrastructures urbaines. Plusieurs axes routiers majeurs ont été submergés, tandis que de vastes quartiers ont été touchés par des coupures d'électricité et d'eau potable.

Le ministère congolais des Transports a signalé de graves perturbations sur les voies d'accès à l'aéroport international de N'djili, ce qui a nécessité le déploiement de services de navettes d'urgence pour venir en aide aux voyageurs bloqués.

Les prévisions météorologiques annoncent la poursuite de fortes précipitations dans les prochains jours, faisant craindre de nouveaux dégâts dans cette mégapole de plus de 17 millions d'habitants, déjà fragilisée par une urbanisation rapide.

La saison des pluies en RDC s'étend généralement de novembre à mai.

Xinhua/VNA/CVN