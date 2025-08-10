La Chine renouvelle son alerte jaune aux tempêtes de pluie

De 08h00 dimanche 10 août à 08h00 lundi 11 août, de fortes pluies et des tempêtes de pluie balayeront certaines parties du Jiangsu, de Shanghai, de l'Anhui, du Henan, du Hubei, du Hunan, du Guizhou, du Yunnan, du Sichuan, de Chongqing, du Shaanxi, de la Mongolie intérieure et du Heilongjiang, a déclaré le Centre météorologique national. Les provinces du Jiangsu, de l'Anhui, du Hubei, du Sichuan, du Guizhou et du Yunnan devraient connaître des pluies torrentielles par endroit, avec des précipitations atteignant 230 mm, a ajouté le centre. Le centre a conseillé aux autorités locales de prendre des précautions contre les fortes pluies et a recommandé la mise en place de mesures de drainage dans les zones urbaines et les terres agricoles. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre niveaux, le rouge représentant l'alerte la plus grave, suivi de l'orange, du jaune et du bleu.

Xinhua/VNA/CVN