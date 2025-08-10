Six blessés dans une fusillade de masse à Baltimore aux États-Unis

>> États-Unis : une fusillade dans un bar fait quatre morts, un suspect recherché
>> Fusillade dans une base militaire américaine : ce que l’on sait
Elle est survenue peu avant 20h50 heure locale (00h50 GMT) alors que des personnes se trouvant près de l'intersection des avenues Spaulding et Queensberry s'étaient rassemblées à l'extérieur pour manger, a-t-elle précisé, citant le commissaire de police de Baltimore, Richard Worley. Un homme se trouvant dans un état critique subit une intervention chirurgicale, a indiqué la chaîne, ajoutant que la police n'avait donné aucun détail sur le ou les tireurs présumés.
Xinhua/VNA/CVN