Six blessés dans une fusillade de masse à Baltimore aux États-Unis

Six personnes ont été blessées, dont une fillette de 5 ans, lors d'une fusillade de masse qui a éclaté samedi soir 9 août dans un quartier de Baltimore (Nord-Est de États-Unis), a rapporté la chaîne ABC News.

Elle est survenue peu avant 20h50 heure locale (00h50 GMT) alors que des personnes se trouvant près de l'intersection des avenues Spaulding et Queensberry s'étaient rassemblées à l'extérieur pour manger, a-t-elle précisé, citant le commissaire de police de Baltimore, Richard Worley. Un homme se trouvant dans un état critique subit une intervention chirurgicale, a indiqué la chaîne, ajoutant que la police n'avait donné aucun détail sur le ou les tireurs présumés.

Xinhua/VNA/CVN