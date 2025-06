Lào Cai mise sur le numérique pour enrichir l'expérience touristique

Photos : CTV/CVN

Sa Pa, destination phare de la province de Lào Cai, se distingue par ses avancées notables en matière de transformation numérique, notamment à travers la mise en place progressive d’un système d’information touristique digitalisé. Pour moderniser son offre, elle a déployé plusieurs outils numériques : un logiciel de services touristiques intelligents, des bornes d’information à destination des visiteurs, un système de guide audio automatique, ainsi que des QR codes permettant d’accéder à des contenus locaux enrichis.

Parmi les initiatives les plus emblématiques figure le lancement, en mai 2024, de l’application intelligente "Sa Pa Tour". Cette solution technologique innovante numérise cinq services clés : les sites touristiques, la culture locale, les produits traditionnels, la gastronomie et l’hébergement.

Grâce à "Sa Pa Tour", les voyageurs peuvent consulter des informations détaillées et illustrées sur les destinations, les lieux culturels, les fêtes et les événements. L’application propose également des services pratiques liés à l’hébergement, à la restauration, au shopping, aux visites, au paiement en ligne, ainsi qu’à la vérification des informations sur les séjours, les sites et les produits touristiques. Plus de 1.000 établissements d’hébergement et plus de 40 produits OCOP ("À chaque commune son produit") sont régulièrement mis à jour sur la plateforme.

Photos : CTV/CVN

Une solution innovante au service des visiteurs

"Pour une première visite à Sa Pa, l’application +Sa Pa Tour+ m’a été d’une grande aide : elle m’a permis d’organiser mon itinéraire rapidement et m’a fourni toutes les informations utiles", témoigne Nguyên Hoàng Son, touriste venu de Hanoï.

La transformation numérique a marqué un tournant décisif dans le développement touristique de Sa Pa. L’intégration d’outils digitaux a permis de renouveler les campagnes de promotion, en élargissant leur portée tant auprès des touristes nationaux qu’internationaux.

Vers un tourisme intelligent à Bát Xát

Dans cette dynamique, la commune de Bát Xát s’engage elle aussi dans la transition numérique pour valoriser son offre touristique, améliorer l’accueil des visiteurs et renforcer la qualité des services. Elle exploite efficacement ses sites web et ses réseaux sociaux pour mettre en valeur son patrimoine culturel, numérise les documents liés aux itinéraires et aux sites touristiques via des QR codes, et encourage les prestataires locaux à adopter des services en ligne.

Photos : CTV/CVN

En 2024, pour enrichir l’expérience des visiteurs, Bát Xát a introduit la technologie de réalité virtuelle VR360, offrant une immersion inédite dans des sites emblématiques tels que le mât du drapeau de Lung Pô ou le temple de Mâu Trinh Tuong.

L’application des technologies numériques dans le développement touristique porte ses fruits : la commune enregistre un taux de croissance annuel supérieur à 20%. En 2024, elle a accueilli environ 220.000 voyageurs.

Afin de consolider les acquis de cette transformation et de générer de nouvelles valeurs économiques, Bát Xát entend poursuivre ses efforts. La commune mise sur le renforcement de l’usage des technologies de l’information, la création de produits et services touristiques innovants, le développement des compétences numériques des professionnels à travers des formations ciblées, ainsi que sur l’investissement dans des infrastructures technologiques modernes et interconnectées. Son ambition : bâtir un tourisme intelligent, durable et résolument tourné vers l’avenir.

Nguyên Thành/CVN