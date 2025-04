Plus d'options pour faire venir les touristes de Russie à Khanh Hoà

Il s'agit du premier vol organisé par la sarl de voyage Pegas Misr Vietnam pour ramener les touristes russes à Khanh Hoa après plusieurs années d'interruption due au COVID-19.

Photo : VNA/CVN

Selon la compagnie, pour la première phase, il y aura sept vols mensuels reliant la Russie à Cam Ranh et amenant un total d'environ 2.500 touristes. Ces vols proviendront de différents aéroports de villes et provinces russes, notamment : Koltsovo (Ekaterinbourg), Pulkovo (Saint-Pétersbourg), Yemelyanovo (Kraï de Krasnoïarsk)...

Les premières impressions indiquent que les touristes russes apprécient particulièrement les attractions touristiques de Nha Trang - Khanh Hoà telles que : Hon Chong, la tour Po Nagar, le marché de nuit, la lagune de Nha Phu, l'île aux Singes, le ruisseau Hoa Lan, la plongée sous-marine, les croisières dans la baie de Nha Trang, le parc d'attractions VinWonders Nha Trang...

À la mi-mars, les vols charters reliant 11 villes russes à l'aéroport international de Cam Ranh (province de Khanh Hoa) ont officiellement repris, avec une fréquence de 12 vols par mois en mars, de 50 à 55 vols par mois d'avril à juin, et de 90 à 100 vols par mois en juillet.

Photo : VNA/CVN

Trân Hoa Nam, vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, a indiqué qu'au cours de la période de pointe précédant le COVID-19 (2019), Khanh Hoa avait accueilli plus de 460.000 visiteurs russes. Cependant, l’impact du COVID-19 et l'instabilité géopolitique ont entraîné une forte diminution du nombre de touristes russes à Khanh Hoà. En 2024, le nombre de touristes russes à Khanh Hoa a connu un redressement, estimé à plus de 105.000 arrivées, soit plus du double de celui de 2023, mais seulement 22,8% par rapport à 2019.

En 2025, la province ambitionne d'accueillir 11,8 millions de touristes, dont 5,2 millions d'étrangers, générant un revenu total de 60.000 milliards de dôngs (2,31 milliards de dollars).

VNA/CVN