L’île des salanganes au milieu de la baie de Nha Trang

L’île de Hon Nôi est une grande réserve de nids de salanganes dans la baie de Nha Trang, province de Khanh Hoà (Centre). Elle attire un grand nombre de touristes grâce à ses paysages, sa culture, son histoire et des milliers de salanganes.

Photo : Dang Tuân/VNA/CVN

À environ 25 km au nord-est du continent, l’île de Hon Nôi, également connue sous le nom Dao Yên (Ile des salanganes), est entourée de sable fin et blanc et de récifs coralliens sous une eau de mer bleu clair.

C’est la résidence de milliers de salanganes et l’une des plus grandes réserves de nids au Vietnam. En raison de sa valeur économique très élevée, la Sarl de nids de salanganes Khanh Hoà est autorisée à protéger, investir et exploiter ce lieu.

Cette île possède également une double plage qui fascine les visiteurs. Ceux-ci peuvent admirer les magnifiques récifs coralliens en plongeant dans les eaux limpides ou en embarquant sur des bateaux à fond de verre. Le trajet en ferry vers l’île dure environ une heure et 20 minutes, mais seulement 40 minutes en canoë.

Photo : TQ/CVN

Le climat y est assez doux et frais. Les touristes sont conseillés de s’y rendre de mars à septembre car les autres mois de l’année sont souvent marqués par de fortes pluies et une mer agitée.

Beauté sauvage et majestueuse

En visitant l’île, les touristes peuvent gravir le sommet Du Ha, à une altitude de 90 m, afin de profiter d’une vue panoramique sur la mer et l’île.

“C’était la deuxième fois que je venais sur l’île de Hon Nôi car elle est encore assez préservée du tourisme de masse. L’eau de mer y est claire et il y a beaucoup d’activités intéressantes à faire”, partage Thê Quang, touriste venu de la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre).

Photo : CTV/CVN

L’île des salanganes se distingue par sa beauté sauvage et majestueuse, avec ses falaises escarpées.

Bien que des milliers de salanganes se rassemblent sur l’île, leur habitude de s’envoler pour chercher de la nourriture pendant la journée et de ne revenir que le soir rend leur observation difficile. Cependant, on peut aussi y voir de nombreuses mouettes.

Les voyageurs ont l’occasion de se baigner dans une eau cristalline. Grâce au nombre limité de touristes et aux mesures de protection de l’environnement, la plage est très propre.

On peut également visiter le temple dédié aux pionniers de l’exploitation des nids de salanganes, écouter l’histoire de ce métier, considéré comme de “l’or blanc”, et observer les nids accrochés aux falaises. Il est possible de voir les récolteurs de nids dans les cavités des falaises abruptes, parfois au péril de leur vie.

