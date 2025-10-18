Investissement public : le Premier ministre exige rigueur et responsabilité

Lors d’une visioconférence nationale sur le décaissement des fonds publics, le 18 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les ministères, secteurs et localités à faire preuve de discipline, de responsabilité et de coordination pour accélérer la mise en œuvre des projets d’investissement, moteur essentiel de la croissance économique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, dans la matinée du 18 octobre, la quatrième conférence nationale en ligne de l’année 2025 consacrée à l’accélération du décaissement de l’investissement public.

Dans son discours de clôture, il a insisté sur le rôle clé des dirigeants dans la mise en œuvre des projets, appelant à des mesures strictes contre les cadres jugés inefficaces ou négligents. "Ceux qui manquent d’esprit et de responsabilité, qui commettent des fautes doivent être sanctionnés ; ceux qui sont lents et indifférents doivent être remplacés", a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

L'investissement public, levier de croissance

Le chef du gouvernement a rappelé que le décaissement de l’investissement public constitue une mission politique et économique de première importance en 2025, ayant un impact décisif sur la croissance et la stabilité macroéconomique.

Dès le début de l’année, le gouvernement et le Premier ministre ont fait preuve d’une direction rigoureuse et constante, en organisant plusieurs conférences nationales, en publiant de nombreuses résolutions, directives et dépêches officielles afin d’éliminer les obstacles institutionnels, perfectionner le cadre juridique et simplifier les procédures d’investissement public.

À ce jour, les ministères, organismes centraux et localités ont distribué plus de 871.000 milliards de dôngs, soit 97,1% du plan fixé par le Premier ministre. Le montant décaissé atteint environ 455.000 milliards de dôngs, représentant 50,7% du plan annuel. Les fonds budgétaires de l’État sont principalement alloués aux projets d’infrastructures stratégiques - autoroutes, aéroports, lignes ferroviaires à grande vitesse - afin de créer de nouveaux moteurs de développement régional.

Plusieurs localités et ministères ont affiché des taux de décaissement élevés, voire atteignant 100%, tels que Hà Tinh, Ninh Binh ou Hai Phong. Cependant, 29 ministères et 18 provinces restent en deçà de la moyenne nationale.

Des blocages identifiés, des solutions à construire

Les représentants des localités ont expliqué que le ralentissement du décaissement résulte en partie du retard administratif consécutif à la réorganisation des unités administratives et à la mise en place du modèle de gouvernement local à deux niveaux. Des obstacles subsistent également en matière de foncier, de procédures d’évaluation et d’approbation des projets.

Toutefois, la cause principale demeure la mise en œuvre : retards dans la libération du foncier, difficultés d’approvisionnement en matériaux, procédures d’appel d’offres complexes et responsabilités insuffisantes des maîtres d’ouvrage, des gestionnaires de projet ou des entrepreneurs.

À l’inverse, les localités qui obtiennent de bons résultats se distinguent par une direction énergique, un suivi étroit du chantier, une discipline rigoureuse et une politique claire de récompense et de sanction. La leçon majeure à retenir est que le rôle et la responsabilité du dirigeant sont décisifs pour la réussite du décaissement de l’investissement public.

Photo : VNA/CVN

Une coordination renforcée à tous les niveaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que les lenteurs observées ne résultent pas du cadre institutionnel, mais essentiellement du facteur humain et de l’organisation du travail. La préparation de nombreux projets demeure superficielle, tandis qu’une partie du personnel administratif reste hésitante, craignant les erreurs et les responsabilités.

Il a rappelé que le décaissement de l’investissement public doit être perçu non seulement comme un devoir professionnel et une prérogative légale, mais aussi comme une question d’éthique et de conscience de service public.

"Chaque bâtiment érigé, chaque ouvrage achevé apporte joie et bonheur au peuple, renforce la confiance des citoyens envers le Parti et l’État", a-t-il souligné.

Cap sur un décaissement total d’ici 2025

Le chef du gouvernement a demandé à tous les ministères et localités d’agir avec détermination et cohérence pour atteindre l’objectif de décaissement intégral des fonds publics en 2025. Les résultats de cette mission serviront de critère essentiel pour évaluer les performances annuelles des organisations et des individus, conformément au Règlement 366 du Politburo.

Les organes compétents doivent appliquer rigoureusement les résolutions et directives du gouvernement, répartir en détail l’intégralité du plan d’investissement 2025 - notamment les fonds supplémentaires issus des recettes budgétaires de 2024 - et transférer sans délai les crédits des projets lents vers ceux à fort potentiel de décaissement.

Photo : VNA/CVN

Discipline et responsabilité en ligne de mire

Le Premier ministre a ordonné de sanctionner sévèrement les maîtres d’ouvrage, comités de gestion et entrepreneurs qui entravent ou retardent la mise en œuvre des projets. Les cadres faibles, négatifs ou manquant de responsabilité doivent être remplacés.

Les autorités locales sont invitées à mobiliser l’ensemble du système politique pour accélérer la libération du foncier et à assurer un approvisionnement suffisant en matériaux de construction, en particulier pour les projets d’infrastructures de transport nationaux.

Les ministères et localités devront finaliser la révision et l’ajustement du plan d’investissement public avant le 25 octobre 2025, et préparer la mise en service ou l’inauguration de grands ouvrages le 19 décembre 2025, à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti.

"Discuter pour avancer, pas pour reculer"

"Le Parti a tracé la voie, le gouvernement est uni, l’Assemblée nationale approuve, le peuple soutient et la Patrie attend : il faut discuter pour avancer, non pour reculer", a martelé le Premier ministre.

Il a exhorté les dirigeants à contrôler régulièrement l’avancement des projets, à identifier et lever rapidement les obstacles, et à déployer les missions avec le plus haut sens des responsabilités. Les groupes de travail des membres du gouvernement continueront d’appuyer les localités pour résoudre les difficultés en matière d’investissement public, de production, d’import-export, de logement social et d’infrastructures.

Le Premier ministre a mis en garde contre la situation de "l’administration chaude en réunion mais froide après", appelant à un engagement constant, sincère et efficace.

"Le décaissement de l’investissement public n’est pas seulement une responsabilité administrative, c’est aussi un honneur et une fierté pour chaque serviteur de l’État. Chaque ouvrage achevé traduit la volonté et les efforts de tout le système politique au service du développement du pays et du bonheur du peuple", a conclu le Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN