Les parcs industries verts, clés du développement durable

Lors du forum «Promouvoir le développement des zones industrielles : solutions globales et investissement durable» organisé jeudi 29 mai à Hanoï par l’Association vietnamienne de l’immobilier industriel, les délégués ont convenu que le développement de parcs industriels verts était essentiel pour attirer les investissements et stimuler la croissance économique du Vietnam.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de croissance verte, le Vietnam évolue progressivement vers un modèle de développement plus durable. Dans ce contexte, les politiques soutenant le développement de parcs éco-industriels et les stratégies d’économie circulaire suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs nationaux et étrangers.

Photo : KCN/CVN

Bach Ngoc Tùng, d’ACUD Vietnam Construction Technology JSC, a déclaré que les parcs industriels traditionnels se transforment en une nouvelle génération de parcs industriels.

Il a identifié trois tendances majeures à l’origine de cette évolution : la transformation numérique, avec l’adoption de technologies telles que l’Internet des objets (IoT), l’IA et le Big Data pour optimiser les opérations, gérer les ressources et améliorer l’efficacité ; le développement durable et vert, axé sur l’efficacité des ressources, les pratiques d’économie circulaire et la minimisation des impacts environnementaux, avec les parcs éco-industriels comme modèle ; et l’intégration multifonctionnelle, avec de nouvelles zones industrielles étroitement liées aux zones urbaines et de services, visant à devenir des villes industrielles intelligentes plutôt que des pôles de production isolés.

David Jackson, PDG d’Avison Young Vietnam, a souligné que les parcs industriels de nouvelle génération doivent couvrir trois niveaux de services : des infrastructures intelligentes (comme l’IoT et la 5G), des écosystèmes commerciaux favorables et des services publics multifonctionnels, notamment des centres de R&D et des logements pour les travailleurs.

Zones industrielles intelligentes

D’autres participants ont déclaré que le Vietnam est bien placé pour développer des zones industrielles intelligentes, grâce à trois avantages clés : une situation géographique stratégique, une forte dynamique politique et des infrastructures et des ressources humaines considérablement améliorées.

Sur le plan politique, le gouvernement vise à ce que 30% des parcs industriels obtiennent la certification verte LEED ou équivalente d’ici 2030. Cet objectif offre des opportunités pour le développement de projets utilisant des matériaux recyclés, l’énergie solaire sur les toits et des systèmes de traitement des eaux usées en circuit fermé.

Plus tôt cette année, le gouvernement a approuvé 14 nouveaux projets de parcs industriels à travers le pays, notamment à Cân Tho, Hai Phong, Thai Nguyên, Binh Phuoc, Bac Giang, Hai Duong et Bà Ria–Vung Tàu. Ensemble, ces projets s’étendent sur plus de 4.000 hectares et représentent des investissements de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dôngs. Certains parcs industriels sont orientés vers des modèles de développement durable et de haute technologie, alignés sur les tendances industrielles vertes.

L’approbation de nouveaux projets permet d’étendre les de parcs industriels et de créer les conditions propices à l’attraction de capitaux nationaux et étrangers. Ces développements devraient promouvoir la croissance économique locale, créer des emplois et améliorer les infrastructures.

De plus, la situation stratégique du Vietnam, ses coûts d’exploitation compétitifs et ses politiques d’investissement favorables en font un pôle d’attraction émergent dans la course aux centres de données en Asie du Sud-Est.

Nguyên Van Tiên, vice-président de l’Association vietnamienne de l’immobilier industriel, a déclaré que les de parcs industriels intelligents du Vietnam attirent les investissements dans des secteurs à forte valeur ajoutée et respectueux de l’environnement qui intègrent les technologies numériques. Il s’agit notamment de l’électronique, des semi-conducteurs et des composants de précision, des véhicules électriques et du stockage d’énergie, ainsi que des énergies renouvelables et des technologies circulaires.

Cette évolution ouvre d’importantes opportunités pour les zones industrielles vietnamiennes, leur permettant de mieux répondre aux besoins changeants des investisseurs internationaux et de s’intégrer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

VNA/CVN