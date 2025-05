Bac Ninh : 20% des terrains des zones industrielles réservés aux entreprises technologiques privées

Afin de développer le secteur scientifique et technologique, la province de Bac Ninh (Nord) réserve au moins 15 à 20% des terrains des parcs industriels aux compagnies privées nationales.

Photo : CTV/CVN

Le président du Comité populaire de Bac Ninh, Vuong Quôc Tuân, a félicité la rigueur organisationnelle et le développement technologique des entreprises privées.

En ce qui concerne les procédures administratives, Bac Ninh s'engage à créer les conditions optimales pour permettre aux entreprises de dynamiser leur production et leurs activités commerciales, a affirmé M. Tuân.

Le responsable a souligné l'importance que la province accorde au soutien de ces entreprises, conformément à la politique du Comité central du Parti, en vue de faire de Bac Ninh un modèle en matière de promotion et d'accompagnement des entreprises privées actives dans les sciences et technologies. Bac Ninh prévoit prochainement de créer des associations sectorielles afin de renforcer la collaboration et le soutien mutuel entre les entreprises en faveur du développement durable.

Le Service provincial de la construction et les autorités locales ont également été chargés de fournir des informations complètes et des politiques incitatives concernant les projets de logements sociaux pour les entreprises intéressées. Parallèlement, le Comité de gestion des zones industrielles de Bac Ninh jouera un rôle clé de liaison entre les entreprises et les établissements de formation locaux afin de renforcer l'offre de ressources humaines qualifiées.

Bich Vu/CVN