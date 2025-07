Les éco-parcs industriels comme levier du développement durable

Le Vietnam vise à devenir un pays développé d’ici 2045 et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Il s’agit d’un objectif ambitieux mais aussi d’un défi pour un pays en développement comme le Vietnam.

Dans le contexte où le Vietnam s’accélère pour réaliser sa stratégie de croissance verte et ses engagements internationaux en matière de neutralité carbone (Net Zéro), le développement des parcs industriels écologiques devient une tendance incontournable. Ce modèle apparaît également comme une «clé» pour le développement durable.

Au Vietnam, le modèle des parcs industriels écologiques est apparu depuis 1992, avec la construction du parc industriel de Nomura, le premier parc industriel à capitaux étrangers après la promulgation de la Loi sur les investissements étrangers (1987).

Entre 2015 et 2019, le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement (aujourd’hui ministère des Finances) a collaboré avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) pour soutenir quatre parcs industriels pilotes dans leur transition vers un modèle écologique, que sont Khanh Phu, Gian Khau, Hoa Khanh et Tra Noc 1 et 2.

De 2020 à 2024, le ministère du Plan et de l’Investissement a continué à coopérer avec l’ONUDI, avec l’assistance financière de la Suisse, dans le but d’étendre le modèle des zones industrielles écologiques dans trois localités : Hai Phong (Nord), Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Un fort potentiel pour développer des parcs industriels écologiques

Le développement de parcs industriels écologiques et de chaîne de production circulaire fermée sont considérés comme des solutions efficaces pour contribuer à la réalisation de l’objectif.

Cependant, le développement des parcs éco-industriels n’est pas une tâche facile quand les obstacles en termes de mécanisme, de détermination et de participation des entreprises sont nombreux.

Un parc éco-industriel est connu comme une "communauté" d’entreprises qui produisent et fournissent des services dans le but de développer et de protéger l’environnement en même temps. Les normes d’un parc éco-industriel nécessitent des investissements importants pour répondre à la réglementation.

Ainsi, les infrastructures doivent respecter la loi, protéger l’environnement et les travailleurs tout en assurant les services de base. De plus, une production propre, une utilisation efficace des ressources et un minimum de 25% des terres pour les bâtiments verts.

Les parcs éco-industriels doivent disposer d’un mécanisme pour surveiller et gérer les entrées et les sorties, exploiter efficacement les ressources et les émissions.

Selon les statistiques du premier trimestre 2025, le Vietnam comptait 433 parcs industriels en activité, couvrant sur une superficie totale de près de 130 000 hectares. On prévoit qu’à l’horizon 2030, la superficie destinée aux parcs industriels dépassera 210 000 hectares. Ce potentiel représente une grande opportunité pour intégrer les orientations écologiques dans la planification des futurs parcs industriels.

Cependant, le processus de transition reste encore lent. D’après le ministère de l’Industrie et du Commerce, en mai 2024, seuls 1% à 2% des plus de 400 zones industrielles du pays avaient entamé leur conversion vers un modèle écologique.

Des politiques favorables

Ces dernières années, la construction de parcs industriels verts et écologiques, ainsi que la transformation des parcs industriels existants en parcs industriels écologiques sont devenues une nécessité urgente pour s’adapter aux nouveaux contextes de développement national.

Sur le plan politique, le décret gouvernemental n°82/2018/ND-CP a jeté les premières bases en définissant le concept, les critères, les conditions et les mécanismes d’incitation pour le développement des parcs industriels écologiques.

En particulier, pour promouvoir le développement des parcs éco-industriels et la croissance verte, le gouvernement a publié le décret n°35/2022/ND-CP réglementant la gestion des parcs industriels et des zones économiques.

Ce document permet de préciser les responsabilités des collectivités locales, ainsi que d’ajouter des dispositions sur la construction de logements pour les ouvriers et le développement des services et infrastructures fondamentaux au sein des zones industrielles. Il encourage également les partenariats public-privé pour développer le modèle écologique.

Le ministère du Plan et de l’Investissement, quant à lui, a promulgué la circulaire n°05/2025/TT-BKHĐT, détaillant le «Rapport de suivi, de contrôle et d’évaluation de l’efficacité des zones industrielles écologiques et des entreprises écologiques».

Pourtant, selon les experts, le cadre juridique actuel relatif aux zones industrielles écologiques réside principalement dans des textes réglementaires infralégislatifs. Il n’existe pas encore de loi spécifique sur les parcs industriels pour créer un cadre juridique suffisamment solide. Cela entraîne un manque de cohérence et de politiques favorables au développement des zones industrielles écologiques.

Plus important encore : les aspects liés à l’utilisation des énergies renouvelables, de l’eau recyclée, ou de l’électricité solaire en toiture dans les zones industrielles… ne font l’objet d’aucune directive claire, laissant les entreprises désemparées lors de la mise en œuvre. De nombreux investisseurs partagent d’ailleurs les mêmes inquiétudes : Quels seront les avantages d’une conversion vers un modèle écologique ? Quelles sont les procédures à suivre ? Ou encore quelles sont les incitations à y parvenir ?

Il convient de noter que, pour la période 2024 – 2028, le gouvernement suisse s’est engagé à soutenir le projet « Étendre l’approche des parcs industriels écologiques pour promouvoir l’économie circulaire au Vietnam » à hauteur de 3,6 millions de dollars. Ce projet sera mis en œuvre dans plusieurs localités vietnamiennes, telles que Hai Phong, Bac Ninh, Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville.

Opportunité stratégique pour les investisseurs

Le Professeur associé Bui Manh Hung, de l’Université d’architecture de Hanoi, a déclaré : «Le développement des parcs industriels écologiques au Vietnam n’est pas seulement une tendance inévitable, mais aussi une opportunité stratégique pour renforcer la compétitivité nationale et répondre aux exigences d’intégration et de réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales dans la nouvelle conjoncture».

Pour sa part, le Dr. Pham Hông Diêp, avocat et entrepreneur, fondateur du parc industriel de Nam Câu Kiên (dans la ville de Hai Phong), le premier parc industriel écologique du Vietnam, a affirmé que le pays disposait d’un fort potentiel pour passer à un modèle de zones industrielles écologiques, vertes et intelligentes.

Pour développer ce modèle à grande échelle, il est nécessaire de mettre en place une coordination étroite entre le gouvernement, les investisseurs, les entreprises et les organisations internationales dans le transfert des technologies, la mobilisation des financements et le renforcement des capacités de gestion.

Il apparaît clairement que le Vietnam aura une grande opportunité d’affirmer sa position dans le flux d’investissements mondiaux s’il sait anticiper les tendances et investir dans la bonne direction.

Le développement des parcs industriels écologiques au Vietnam n’est pas seulement une tendance, mais également une condition essentielle et une opportunité stratégique pour les investisseurs dans un contexte où les exigences mondiales en matière de développement durable sont de plus en plus strictes.

Bien qu’il reste de nombreux défis à relever, notamment ceux en termes de coût, de technologie, d’échelle et de légalité, le potentiel socioéconomique et environnemental des zones industrielles écologiques est immense.

Avec le soutien du gouvernement et des organisations internationales, ces parcs pourront devenir une force motrice importante de la croissance verte et durable au Vietnam, contribuant à améliorer la compétitivité nationale sur la carte mondiale des investissements.

