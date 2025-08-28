Pingxiang promeut le tourisme transfrontalier entre le Vietnam et la Chine

La zone touristique de Puzhai dans la ville de Pingxiang, province du Guangxi, située à la frontière sino-vietnamienne, a été officiellement ouverte, créant un nouveau point lumineux pour le tourisme transfrontalier.

Pingxiang s'efforce constamment de développer le tourisme, en tirant parti des ressources frontalières uniques pour créer des expériences culturelles et touristiques diverses et un marché touristique transfrontalier estival, a indiqué Huang Jianxiong, directeur adjoint du département de la culture, du tourisme, des sports, de la radio et de la télévision de la ville de Pingxiang.

Ces dernières années, la ville de Pingxiang a lancé des circuits transfrontaliers d’un ou deux jours au départ de cette ville et à destination de Lang Son (Vietnam).

Les touristes chinois peuvent facilement effectuer les formalités de sortie vers Lang Son avec leur carte d’identité pour découvrir des richesses culturelles et savourer la cuisine locale, comme le café et les rouleaux de printemps.

Selon les statistiques chinoises, au cours des 7 premiers mois de 2025, le nombre de visiteurs sortant par le poste frontière de Youyi Guan a atteint 61.800 personnes, soit une augmentation de 85,31% par rapport à la même période l'année dernière.

De nombreuses nouvelles formes d'expériences touristiques ont été mises en place autour de Pingxiang, telles que des zones de camping en plein air. Parmi elles, le circuit en voiture à travers le poste frontière est devenu un nouveau point fort du tourisme dans la zone frontalière sino-vietnamienne.

Pingxiang travaille actuellement en étroite collaboration avec des agences de voyages vietnamiennes pour lancer un circuit de 15 jours et 14 nuits permettant de visiter le Sud du Vietnam et de répondre aux divers besoins des touristes.

Chaque année, des activités d'échanges culturels et touristiques dans la zone frontalière, telles que le Festival culturel et artistique des habitants de la frontière sino-vietnamienne (Pingxiang) et le match amical de football d'été Chine-Vietnam, consolident continuellement les bases de la coopération touristique dans la zone frontalière.

VNA/CVN