Les destinations touristiques du Sud se préparent pour la Fête nationale

Les quatre jours de vacances de la Fête nationale devraient attirer des foules dans tout le pays, les localités du Sud renforçant leurs installations, leurs services, leur personnel et leurs mesures de sécurité pour accueillir les visiteurs.

Les autorités touristiques de nombreuses localités du Sud prévoient une augmentation des voyages pendant les vacances. De nombreux visiteurs se rendront à Hanoi pour le défilé militaire du 80e anniversaire de la Fête nationale, ou privilégieront les plages du Centre et les voyages à l’étranger.

De nombreux événements culturels et artistiques sont prévus dans les localités pour créer une ambiance festive. Les attractions touristiques et les sites historiques et culturels sont prêts à accueillir les visiteurs.

À Hô Chi Minh-Ville, le Service municipal de la culture et des sports a annoncé un large éventail d’activités, dont un spectacle spécial diffusé en direct le soir du 2 septembre dans la rue piétonne Nguyên Huê (quartier de Sai Gon), au nouveau parc central (quartier de Binh Duong) et sur la place Thuy Vân (quartier de Vung Tàu). Des feux d’artifice illumineront également la ville à plusieurs endroits.

Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme, a noté que la ville offre désormais un espace touristique plus large suite à sa fusion avec les anciennes provinces de Binh Dưong et de Bà Ria-Vung Tàu. Les attractions vont des quartiers centraux de Sai Gòn, Bên Thành et Cho Lon aux destinations balnéaires et insulaires du quartier de Vung Tàu, et des communes de Long Son, Hô Tràm et Thanh An, et la zone spéciale de Côn Dao, ainsi que des villages d’artisanat traditionnel et des vergers dans les quartiers de Tân Uyên, Lai Thiêu et Chanh Hiêp.

La ville compte actuellement plus de 3.200 établissements d’hébergement, dont de nombreux hôtels 1 à 5 étoiles, parfaitement adaptés à l’accueil de nombreux visiteurs, notamment des groupes MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Events).

La ville de Cân Tho (Delta du Mékong) accueillera des performances artistiques exceptionnelles diffusées en direct depuis trois lieux : les parcs Tây Dô (quartier de Hung Phu), Xà No (quartier de Vi Tân) et la zone urbaine 5A (quartier de Phu Loi), ainsi que des feux d’artifice.

Avec un espace touristique étendu couvrant désormais les anciennes provinces de Soc Trang et de Hâu Giang, Cân Tho prévoit une forte demande pour des circuits écotouristiques, des vergers, des îlots fluviaux et des sites culturels et spirituels.

Plus au Sud, la province de Cà Mau met en valeur ses atouts culturels, historiques et éco-touristiques. Sur le site touristique écologique de Cà Mau, dans la commune de Trân Van Thoi, les visiteurs peuvent explorer des villages forestiers reconstitués en temps de guerre, participer à des activités telles que "Une journée à U Minh Ha", découvrir l’agriculture et la pêche traditionnelles, cuisiner des plats typiques et passer la nuit dans un cadre forestier paisible au son de concerts de musique folklorique.

Un tourisme sûr, civilisé et convivial

Les localités proposent non seulement des événements culturels et artistiques et des produits touristiques uniques, mais aussi la formation et le perfectionnement du personnel pour garantir aux visiteurs la meilleure expérience possible.

En août, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a organisé une formation sur la sécurité incendie et l’hygiène alimentaire pour 350 représentants d’hôtels, de prestataires touristiques et de restaurants étoilés au Michelin, afin d’améliorer la qualité de service et de garantir un environnement touristique sûr et civilisé.

La province de Cà Mau a également demandé aux entreprises touristiques de renforcer la sécurité et la qualité de service à l’approche du 80e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale.

Le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de de la province de Cà Mau, Nguyên Quôc Thanh, a insisté sur le strict respect des règles de sécurité, notamment pour les activités susceptibles de nuire à la santé des visiteurs, et a interdit l’utilisation de véhicules non immatriculés ou dangereux. Les opérateurs ont également été exhortés à éviter les surfacturations, à assurer un encadrement suffisant et à répondre rapidement aux préoccupations des visiteurs.

Parallèlement, la province promeut le tourisme communautaire et culturel, les visites du patrimoine et les circuits "retour aux sources" afin de présenter Cà Mau comme une destination sûre et attractive.

VNA/CVN