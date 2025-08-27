Le Centre du Vietnam, une destination qui séduit les touristes indonésiens

Le 27 août à Jakarta, un programme de promotion du tourisme du Centre du Vietnam a été organisé par le Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang et le Service du tourisme de Huê, avec la participation de 20 entreprises touristiques des deux localités.

Photo : VNA/CVN

Sous le slogan "Centre du Vietnam : une destination - mille expériences", l’événement a présenté à plus de 100 partenaires indonésiens de nouveaux produits touristiques de Dà Nang et Huê tels que le tourisme d’affaires (MICE), le tourisme de mariage, le golf, les séjours haut de gamme et les services Halal.

L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Ta Van Thông, a souligné que le tourisme constitue un pilier plein de potentiel pour la coopération entre les deux pays, avec plus de 184.000 visiteurs indonésiens au Vietnam en 2024. Il a exprimé l’espoir que le Centre du pays devienne une destination attrayante grâce à la diversité de ses expériences, allant des plages et du patrimoine culturel aux festivals traditionnels.

Van Ba Son, vice-directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, a indiqué que la région vise à ouvrir des vols directs desservant les grandes villes indonésiennes et à développer un écosystème de services adaptés aux visiteurs musulmans. La directrice du Service du Tourisme de Huê, Trân Thi Hoài Trâm, a insisté sur l’importance de proposer des espaces de prière dans les aéroports, hôtels et restaurants.

Les partenaires indonésiens ont salué ces initiatives, estimant que les destinations "friendly Halal" du Centre du Vietnam deviendront un choix attractif à l’avenir.

Dans le cadre du programme, 20 entreprises touristiques de Dà Nang et de Huê ont rencontré plus de 100 partenaires indonésiens, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération.

VNA/CVN