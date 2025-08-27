Les "adresses rouges" marquant la Révolution d’Août et la Fête nationale

Il y a 80 ans, l’automne historique de 1945 voyait Hanoï s’embraser dans l’élan révolutionnaire pour s’emparer du pouvoir, contribuant de manière décisive à la réussite rapide de l’Insurrection générale à l’échelle nationale.

Huit décennies ont passé, et ces lieux emblématiques, associés à la Révolution d’Août et à la Fête nationale du 2 septembre, sont devenus aujourd’hui des "adresses rouges", des repères de mémoire et d’éducation patriotique pour les générations vietnamiennes, nourrissant l’amour de la patrie, l’esprit d’indépendance, de liberté et la volonté d’autonomie nationale.

La place historique de Ba Dinh

En août 1945, répondant à l’appel du Président Hô Chi Minh, l’ensemble du peuple vietnamien, du Nord au Sud, se leva d’une seule voix pour l’Insurrection générale, prenant le pouvoir dans tout le pays.

Le 19 août 1945, après avoir participé à un grand meeting sur la place de l’Opéra, des centaines de milliers d’habitants de Hanoï se sont déployés dans les rues, occupant les bâtiments et institutions de l’administration fantoche pro-japonaise, restituant intégralement le pouvoir au peuple. Plusieurs sites furent envisagés pour accueillir la Proclamation de l’Indépendance et c’est finalement la place Ba Dinh qui fut choisie.

Le 2 septembre 1945, sur cette place historique, devant des dizaines de milliers de compatriotes de toutes classes sociales, le Président Hô Chi Minh, au nom du Gouvernement provisoire, lut solennellement la Déclaration d’Indépendance, proclamant la naissance de la République démocratique du Vietnam et scellant la victoire totale de la grande Révolution d’Août. À cet instant, la nation vietnamienne tournait une page décisive de son histoire. Plus tard, à la mort du Président Hô Chi Minh, c’est également sur cette place qu’eut lieu sa cérémonie funèbre, le 9 septembre 1969.

Aujourd’hui, la place Ba Dinh, située sur l’avenue Hùng Vuong, face au Mausolée du Président Hô Chi Minh, demeure un haut lieu de l’histoire et de la culture nationale. Majestueuse et ouverte aux vents, elle continue d’accueillir les grands événements du pays, incarnant un symbole de l’indépendance et de la liberté du Vietnam.

La maison du 48, rue Hàng Ngang - berceau de la Déclaration d’Indépendance

La maison du 48, rue Hàng Ngang, appartenait à la famille de M. Trinh Van Bô et Mme Hoàng Thi Minh Hô - de fervents patriotes issus de la bourgeoisie nationale. Du 25 août au 2 septembre 1945, le Président Hô Chi Minh y séjourna et y travailla pour diriger la grande révolution.

C’est dans ce cadre simple et modeste qu’il rédigea la Déclaration d’Indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, marquant un tournant décisif de l’histoire nationale. C’est également en ce lieu que le Comité central du Parti valida trois décisions majeures : l’adoption de la Déclaration d’Indépendance, l’organisation de la Fête nationale et la formation du Gouvernement provisoire, posant les fondations solides du nouvel État vietnamien.

Fière et honorée de conserver les traces du Président Hô Chi Minh durant ces journées historiques, la maison du 48, rue Hàng Ngang a été préservée intacte : souvenirs, objets et aménagements restent fidèlement conservés tels qu’à l’époque. En raison de son immense valeur historique, le site a été classé Monument national par le ministère de la Culture et de l’Information (aujourd’hui ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et conserve jusqu’à ce jour ses vestiges originaux.

Ces jours-ci, alors que le pays tout entier s’anime pour célébrer le 80ᵉ anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, la maison du 48, rue Hàng Ngang attire de nombreux visiteurs - particuliers et organisations - venus découvrir l’endroit où le Président Hô Chi Minh vécut et travailla, et plonger dans l’histoire de la naissance de cette Déclaration d’Indépendance immortelle.

La place de la Révolution d’Août

Le matin du 19 août 1945, des dizaines de milliers d’habitants de Hanoï et des provinces voisines affluèrent vers la place de l’Opéra, au cœur de la capitale, pour participer au plus grand rassemblement populaire de l’époque. Après avoir écouté la proclamation de l’Insurrection générale par le représentant du Việt Minh, le meeting se transforma rapidement en une démonstration de force et en une action armée pour s’emparer du pouvoir, accomplissant ainsi la mission historique de l’insurrection.

Après cet événement majeur, la place de l’Opéra demeura le témoin de nombreuses autres étapes marquantes de l’histoire nationale : la présentation des troupes de libération venues du Việt Bắc, le 29 août 1945 ; la "Semaine d’or" du 16 septembre 1945, organisée pour collecter des fonds en soutien au Gouvernement provisoire de résistance ; la Journée de soutien au Sud en octobre 1945 ; et le 2 septembre 1946, le meeting commémorant le premier anniversaire de la République démocratique du Vietnam, jour où le Président Hô Chi Minh visita pour la première fois la place et l’Opéra de Hanoï. Ce n’est qu’en 1994 que ce lieu reçut officiellement le nom de place de la Révolution d’Août.

Malgré les vicissitudes du temps, la place de la Révolution d’Août conserve une grande valeur historique, culturelle et architecturale, mêlant harmonieusement style classique et éléments modernes. Aujourd’hui, cet espace emblématique abrite de remarquables édifices tels que l’Opéra de Hanoï, le Musée national d’Histoire du Vietnam, l’hôtel Hilton et la rue Tràng Tiền.

Le Palais du Nord, aujourd’hui Maison des hôtes du gouvernement

Non loin de la place de la Révolution d’Août se dresse le Palais du Nord, aujourd’hui Maison des hôtes du gouvernement. Avant 1945, il abritait le Résident supérieur du Tonkin - centre névralgique du pouvoir colonial français en région Nord. Le 19 août 1945, après le grand rassemblement à l’Opéra de Hanoï, les habitants de la capitale et les forces du Việt Minh prirent possession de ce bâtiment symbolisant le pouvoir colonial et féodal d’autrefois.

Le 3 septembre 1945, soit un jour après la lecture de la Déclaration d’Indépendance proclamant la République démocratique du Vietnam, le Président Hô Chi Minh présida ici la première réunion du Conseil du gouvernement. Bien que simple et sans protocole, cette réunion revêtait une importance cruciale pour définir les priorités urgentes du jeune État.

Face à une situation extrêmement difficile - finances nationales exsangues, menace persistante de famine, analphabétisme généralisé - le Président Hô Chi Minh y exposa six missions urgentes du nouveau gouvernement : lutter contre la famine ; éradiquer l’analphabétisme ; élaborer une Constitution démocratique ; éduquer le peuple pour éliminer les vices hérités du colonialisme ; abolir immédiatement trois impôts injustes - la capitation, la taxe de marché et la taxe de bac - et interdire formellement l’usage de l’opium ; proclamer la liberté de croyance et renforcer l’unité entre bouddhistes et catholiques.

Après cette réunion capitale, le Palais du Nord demeura le siège du gouvernement de la République démocratique du Vietnam jusqu’au déclenchement de la Résistance nationale.

Aujourd’hui, ce bâtiment historique se situe au 12, rue Ngô Quyền, à Hanoï.

La maison du 101, rue Trần Hưng Đạo

Parmi les sites révolutionnaires importants de Hanoï, il est impossible de ne pas mentionner la maison du 101, rue Trần Hưng Đạo (quartier Cửa Nam, Hanoï). Durant la Révolution d’Août 1945, cette demeure abritait le siège du Comité militaire révolutionnaire de Hanoï.

Le matin du 18 août 1945, ce Comité y tint sa première réunion. Lors de cette séance, il fut décidé de saisir sans délai l’opportunité historique, de déclencher l’insurrection pour s’emparer du pouvoir et de faire face aux troupes japonaises. Depuis cette maison du 101, rue Trần Hưng Đạo, le Comité municipal et le Comité militaire révolutionnaire travaillèrent intensément, édictant des directives et orientations décisives qui conduisirent à la victoire éclatante de l’insurrection à la capitale.

Le Cột cờ Hà Nội

Le Cột cờ Hà Nội, communément appelé le Drapeau de Hanoï, fut érigé lors de la construction de la citadelle de Hanoï, au début de la dynastie des Nguyễn (1805-1812). Cet édifice est l’un des rares ouvrages architecturaux du vieux quartier de la Citadelle ayant échappé à la destruction par les colons français entre 1894 et 1897.

Le Cột cờ Hà Nội s’élève à 33,4 ms, composé de trois socles tronqués superposés en forme de pyramide carrée et d’un fût cylindrique. Les socles, revêtus de briques, s’affinent progressivement vers le sommet.

Sous l’occupation française, le Drapeau de Hanoï fut utilisé comme poste d’observation. En 1945, après le succès de la Révolution d’Août, le drapeau rouge à étoile jaune fut hissé pour la première fois à son sommet. En 1954, lors de la victoire totale de la guerre d'Indochine, il flotta de nouveau.

Le 10 octobre 1954, à 15 heures précises, l’hymne national résonna au milieu des acclamations et le drapeau rouge à étoile jaune claqua fièrement au vent. À cet instant précis, il devint le symbole de l’indépendance et de la liberté du Vietnam. En 1989, le Drapeau de Hanoï fut officiellement reconnu comme vestige historique national.

Au fil des décennies, résistant aux épreuves du temps, aux ravages de la guerre et aux intempéries, le Cột cờ Hà Nội demeure un témoin imposant des événements marquants de la nation. Arborant la bannière nationale, il incarne la détermination du peuple vietnamien. Il est à la fois témoin de l’histoire, symbole de gloire et de fierté pour la capitale Hanoï en particulier, et le Vietnam en général.

L’automne 1945 restera à jamais une étape glorieuse de l’histoire nationale, et Hanoï - berceau de ces événements majeurs - en porte les traces dans chacune de ses rues et chacun de ses édifices. De la place Ba Đình à la maison du 48, rue Hàng Ngang, de la place de la Révolution d’Août à la Maison des hôtes du gouvernement… tous racontent l’épopée d’un peuple indomptable.

Ces jours-ci, en arpentant le cœur de Hanoï, habitants et visiteurs ne se contentent pas d’admirer la beauté millénaire de la capitale : ils revivent aussi l’élan révolutionnaire héroïque à travers ces lieux de mémoire liés à la Révolution d’Août et à la Fête nationale du 2 septembre - des témoins immortels de la quête d’indépendance et de liberté.

