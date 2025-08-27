Plus de 3,1 millions de visiteurs à Hanoï en août

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, Hanoï a accueilli en août environ 3,18 millions de visiteurs, soit une hausse de 27,5% par rapport à la même période de 2024. Parmi eux, le nombre de touristes internationaux est estimé à 709.220, en progression de 42,6% sur un an.

Le 26 août, le Service municipal du tourisme a précisé que 500.000 touristes internationaux avaient séjourné dans la capitale au cours du mois. Quant au tourisme domestique, il a atteint 2,47 millions de visiteurs, soit une augmentation de 23,8%. Les recettes générées par le tourisme s’élèvent à 12.540 milliards de dôngs, en hausse de 31,5% par rapport à août 2024.

Entre janvier et août, Hanoï a enregistré environ 21,58 millions de visiteurs, soit une croissance de 13,9% en glissement annuel. Le nombre de touristes étrangers est estimé à 4,96 millions (+25,8%), dont 3,49 millions ayant séjourné dans la capitale. Le tourisme domestique a, pour sa part, atteint 16,62 millions de visiteurs (+10,7%). Les recettes totales du secteur sont évaluées à 85.835 milliards de dôngs, soit une progression de 17,1%. En août 2025, le taux moyen d’occupation des hôtels s’est établi à 59%.

Dang Huong Giang, directrice du Service du tourisme de Hanoï, a annoncé qu’en septembre, son service finaliserait le projet de rénovation du modèle de gestion, de préservation et de mise en valeur du site national spécial du complexe paysager et spirituel de Huong Son (pagode des Parfums). Parallèlement, un plan de lancement de nouveaux produits touristiques sera mis en œuvre sous le thème : "Tourisme de Hanoï - Quintessence en convergence 2025".

Le point d’orgue des activités touristiques de septembre sera l’organisation du Festival des boissons de Hanoï 2025. La capitale participera également au Salon international du tourisme ITE à Hô Chi Minh-Ville, à l’ITB India à Bombay et au programme de promotion du tourisme vietnamien en Inde. Une délégation de Hanoï prendra aussi part au Salon international du tourisme IFTM Top Resa à Paris dans le cadre du renforcement de la coopération touristique avec la France.

En outre, Hanoï sera présente au Festival culinaire des échanges gastronomiques à Huê et à la Fête de la ville de Tuyên Quang. La capitale lancera également son Festival d’automne 2025, ainsi que le Festival de l’ao dài du tourisme de Hanoï 2025. Des programmes de formation, des conférences et des voyages de familiarisation seront organisés afin de connecter les sites touristiques des quartiers et communes avec les entreprises de voyage de la ville.

Le Service du tourisme travaillera en coordination avec les autorités locales pour développer de nouveaux produits tels que le tourisme agricole et rural, le tourisme nocturne, le tourisme communautaire lié aux expériences culturelles des minorités ethniques, ainsi que la mise en valeur du Musée de la bière de Hanoï comme nouvelle destination.

