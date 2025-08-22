Vietnam - Chine

Visite d’une délégation parlementaire vietnamienne au Sichuan

Dans le cadre de sa visite de travail en Chine, le 22 août, au Sichuan, le général Trân Quang Phuong, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et vice-président de l’Assemblée nationale, a rencontré Wang Xiaohui, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire du Comité provincial du PCC du Sichuan.

Les deux parties se sont réjouies du développement positif des relations Vietnam - Chine, notamment de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le Sichuan.

Le vice-président Trân Quang Phuong a réaffirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance aux relations de bon voisinage, au partenariat de coopération stratégique intégrale et à la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine. Il a souhaité que le Sichuan continue de mettre en œuvre les perceptions communes de haut niveau, renforce les échanges et coopérations avec les ministères, secteurs et localités du Vietnam, et développe une coopération substantielle dans les domaines de l’économie verte, du numérique, des hautes technologies, des infrastructures de transport et de logistique, de l’agriculture de haute technologie, ainsi que dans la culture, le tourisme et l’éducation. Il a également proposé au Sichuan de faciliter l’accueil d’étudiants vietnamiens dans ses universités et de soutenir les activités du Consulat général du Vietnam à Chongqing.

De son côté, Wang Xiaohui a souhaité la bienvenue à la délégation de l’Assemblée nationale du Vietnam, affirmant que le Sichuan attachait de l’importance à la coopération avec le Vietnam et qu’il était prêt à travailler en étroite collaboration pour mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux États, à intensifier les échanges de délégations, la coopération substantielle et les échanges entre les peuples, contribuant ainsi à consolider le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine et la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Dans le cadre de la visite, la délégation vietnamienne a visité certains établissements politiques, culturels, historiques et économiques de la province chinoise.

VNA/CVN