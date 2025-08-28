Un périple de légende à Hanoï en moto de l’époque des subventions

Les touristes qui se rendent à Hanoï à l'occasion du 2 septembre (Fête nationale) peuvent vivre une demi-journée de découverte de la capitale sur une Honda rouge, l'une des motos les plus chères et les plus appréciées de l'époque des subventions ( bao cấp ).

Photo : Vnexpress/CVN

Durant cette période de pénuries, posséder une Honda C70 ou une Super Cub de couleur rouge était souvent synonyme de richesse. En effet, ces véhicules étaient si coûteux qu'ils étaient considérés comme le bien de toute la famille. En outre, cette moto était une source de fierté pour son propriétaire, qui en prenait le plus grand soin et la lustrait jusqu'à ce qu'elle devienne impeccable.

Partant de l'idée de faire revivre l'époque des subventions aux touristes en les baladant à travers Hanoï sur les rares motos Honda DD rouges encore existantes, une agence de voyages a lancé le circuit "xe Độc Lập - Honda Motorbike Road Club" (Club de la Route en moto Honda - La moto de l'Indépendance).

Dans le cadre de ce circuit, les touristes sont pris en charge par les employés de l'agence et se promènent dans les rues de la ville à bord de cette "super-moto" d'antan.

Photo : Vnexpress/CVN

Le circuit, d'une durée de 04h00 et demie, commence à 07h30 par la prise en charge des clients dans la rue Tông Duy Tân et se termine à 12h00. L'itinéraire passe par des sites emblématiques de la ville tels que le lac Hoàn Kiếm, la Citadelle impériale de Thang Long, le mât de drapeau de Hanoï, le numéro 48 de la rue Hàng Ngang - la maison où le Président Hô Chi Minh a rédigé la Déclaration d’Indépendance -, le pont Long Biên, et inclut la visite d’un atelier de torréfaction de café traditionnel, une escale à l’ancienne congrégation du Guangdong et la dégustation d’en-cas typiques de Hanoï.

Une virée nostalgique

Le circuit "xe Độc Lập" (moto de l’Indépendance) a été lancé en août, à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre. Cependant, l'idée de ce voyage avait germé dans l'esprit de Nghiêm Minh Quân, co-fondateur de Vietnam Wander, dès 2024, lorsqu'il a découvert le châssis poussiéreux d'une vieille Honda DD en fouillant le garage de son grand-père.

Depuis, lui et ses amis, qui partagent la même passion pour les voitures et motos anciennes, ont commencé à restaurer et à réparer chaque moto en vue du lancement du circuit de découverte de la capitale.

Aux différents arrêts de l'itinéraire, un guide commente la destination, son histoire ainsi que la culture et la vie quotidienne des habitants.

Izabel aanrad, une touriste néerlandaise, est en visite au Vietnam pour la deuxième fois, mais c'est son premier séjour à Hanoï. "Cette ville est au-delà de mon imagination, elle est à la fois ancienne et pleine de vie", a-t-elle déclaré.

Photo : Vnexpress/CVN

Les visiteuses étrangères ont expliqué qu'elles cherchaient une expérience différente, qui ne se limitait pas à se promener dans le Vieux quartier. C'est pourquoi elles ont demandé conseil au personnel de leur auberge de jeunesse et ont décidé de réserver ce circuit. "Être assise sur cette moto ancienne est vraiment spécial, c'est comme remonter le temps. La moto roule doucement, me faisant glisser à travers les vieilles rues, et le moment dont je me souviens le plus, c'est quand je me suis tenue sur le pont Long Biên, avec la brise du fleuve Rouge qui me caressait le visage", a raconté Kyra Lubber, venue du Pays-Bas.

La jeune femme s'est montrée très exaltée d’être à bord d'une moto pour visiter le centre de Hanoï dans la matinée du 22 août. C'est la première fois qu'elle se rendait ici. "Tout est si nouveau que j'ai l'impression d'entrer dans un monde complètement différent", s’est-elle enthousiasmée.

Belle découverte de la capitale millénaire

La société de M. Quân dispose actuellement de 15 motos DD rouges prêtes à transporter des clients. Chaque mois, l'entreprise accueille 10 à 20 clients, chaque circuit se composant généralement de 3 à 7 personnes, qu'elles soient vietnamiennes ou internationales. Le prix du circuit est d'un peu plus de 1,5 million de dôngs par personne. D’ailleurs, les touristes qui participent à ce circuit recevront également un petit foulard à motifs traditionnels en guise de souvenir de leur voyage au Vietnam.

Photo : Vnexpress/CVN

Minh Quân a confié que ce qu'il souhaite le plus n'est pas seulement d'emmener les clients en visite, mais aussi de leur permettre de toucher du doigt l'histoire à travers la Honda DD, qui fut un véritable symbole au Vietnam.

Le groupe de Kyra Lubber s'est arrêté devant le bâtiment du journal Hà Nội Mới, lieu très prisé des jeunes pour prendre des photos lorsqu'ils visitent la capitale. Là, Kyra et le guide se sont mis à danser spontanément au milieu de la rue, sous les applaudissements du reste du groupe.

En plus de la découverte de la capitale à bord d'une Honda rouge, les touristes ont affirmé que ce qui les avait le plus impressionnés, c'était l'arrêt dans un atelier de torréfaction de café. "Sentir l'arôme du café pendant la torréfaction, le préparer soi-même et le boire sur place est une expérience que je ne pourrai jamais oublier", a déclaré la jeune Néerlandaise.

"J'ai été vraiment surprise de voir les rues couvertes de drapeaux rouges. La ville semblait s'illuminer de vie. J'ai vu de la fierté dans les yeux des gens, cela m'a touchée", a confié Tia, une touriste serbe.

Hông Anh/CVN