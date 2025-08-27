Cân Tho : renforcement de l’exploitation du potentiel écotouristique

Ces dernières années, les agriculteurs de la ville de Cân Tho ont constamment investi dans le développement de l'écotourisme et des destinations de tourisme communautaire associées à des expériences agricoles et rurales. Cela contribue à la mise en œuvre efficace de l'objectif de croissance et au développement d'un tourisme durable dans la région.

Photo: VNA/CVN

Valorisation du potentiel existant du tourisme

La plupart des destinations d'écotourisme et de tourisme communautaire de Cân Tho (delta du Mékong) sont associées au paysage typique de la région fluviale du Nam Bô occidental. Les produits touristiques typiques de ces destinations sont la visite de vergers, de fermes et la découverte du processus de production. De plus, les visiteurs peuvent profiter de jeux folkloriques, d'expériences culinaires et de la transformation de spécialités locales.

Certaines zones et destinations touristiques sont également associées à la présentation de produits locaux OCOP comme cadeaux souvenirs, ainsi qu'à l’organisation de services de banquets et de musique amateur (đờn ca tài tử). On peut citer quelques destinations telles que le Jardin de fraises de Thiên An, le Jardin de bambous de Tu Sang, la Ferme laitière de chèvres de Ngoc Dào, l’hébergement chez l'habitant (homestay) de Muong Dinh, les zones touristiques Bamboo Garden ou Nga Bay Sông Garden.

Photo: Net/CVN

Parmi elles, la Ferme laitière de chèvres de Ngoc Dào, située dans la commune de Tân Hoa, dans la ville de Cân Tho, est l'une des nombreuses destinations écotouristiques attractives, contribuant au caractère unique de l'agrotourisme local. Créée en 2010 avec pour objectif de commercialiser du lait de chèvre de haute qualité, l'exploitation, qui comptait initialement quelques chèvres, a progressivement augmenté son cheptel grâce à la passion et à l'apprentissage de méthodes de soins scientifiques. Aujourd'hui, cette ferme ne se limite pas à la production de lait de chèvre, mais propose également des produits laitiers, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs.

Selon M. Nguyên Van Dua, propriétaire de la Ferme laitière de chèvres de Ngoc Dào, depuis 2018, sa ferme a commencé à accueillir des touristes et à proposer des produits dérivés du lait de chèvre. Les visiteurs peuvent découvrir la zone d'élevage de chèvres, le processus de croissance du troupeau, la traite et la transformation des produits à base de lait de chèvre. Côté gastronomie, ils peuvent déguster de délicieux plats à base de lait de chèvre ainsi que d'autres mets savoureux du Nam Bô occidental.

Grâce à la culture fruitière, de nombreux jardiniers ont développé avec succès un modèle d'agrotourisme et d'écotourisme proposant des séjours chez l'habitant, des séjours à la ferme ou des visites de vergers.

Photo : CTV/CVN

Pour sa part, le verger de 9 Hùng, situé dans le quartier de Dai Thanh, dans le district de Nga Bay, d'une superficie d’environ 3 hectares, est un lieu incontournable pour les touristes qui aiment explorer et s'immerger dans la nature. Ils peuvent y découvrir des jardins de ramboutans fruitiers, revêtir des costumes traditionnels vietnamiens, manipuler des pièges à poissons et même déguster des plats rustiques.

De son côté, le Jardin de Nga Bay Sông Garden, situé dans le district de Nga Bay, est un produit touristique fluvial typique. Cette zone touristique allie harmonieusement culture et nature écologique, offrant aux visiteurs des expériences inoubliables.

Tan Thanh Trung, propriétaire du Jardin de Nga Bay Sông Garden, explique que les visiteurs peuvent embarquer sur un bateau et sillonner les canaux et les fossés pour visiter des vergers fruitiers, respirer l'air pur, explorer la rivière Nga Bay et se laisser bercer par la chanson amateur "Tình Anh Bán Chiếu" (L'amour d'un vendeur de nattes). Au Nga Bay Sông Garden, les visiteurs peuvent déguster de nombreux plats traditionnels tels que le poulet vapeur au sel de piment, le cá lóc nướng trui (poisson tête-de-serpent grillé), le canard sauvage grillé, l'anguille braisée à la coriandre vietnamienne… Et les touristes peuvent également goûter aux incontournables gâteaux traditionnels du Sud, tels que le bánh xèo (crêpe vietnamienne farcie), le bánh khọt (mini crêpes salées), le gỏi cuốn (rouleaux de printemps).

Mme Duong Thi Thu Thuy, venue de Hô Chi Minh-Ville, a confié: "La région de Nga Bay ne m'est pas étrangère, car j'y suis déjà allée. Mais en y retournant cette fois, j'ai une toute autre impression. Profiter de l'air frais du jardin de fraises de Thiên An, visiter des sites historiques et découvrir la cuisine est un véritable plaisir, tout comme la préparer soi-même. C'est un souvenir inoubliable et magnifique après ce voyage!".

Photo: Net/CVN

Grâce au réseau d'îlots le long du fleuve Hâu, comme les îlots de Tân Lôc, de Son et d’Âu… la ville de Cân Tho a également développé un écotourisme agricole lié à la culture fluviale du Sud, qui attire de nombreux visiteurs. La région de Phong Diên est riche en complexes écotouristiques proposant de nombreuses destinations expérimentales, telles que le Cantho Eco Resort, le village touristique de My Khanh…

Potentiel écotouristique

Selon l'Association du tourisme du delta du Mékong, le potentiel écotouristique de Cân Tho, en particulier, et du delta du Mékong en général, est encore considérable. Cependant, les localités de la région n'ont pas investi suffisamment ni exploité ce potentiel de manière efficace. Le tourisme reste spontané et peu professionnel, et les produits touristiques s'appuient principalement sur la nature, exploitant les ressources disponibles sans investissement à long terme ni cohérence.

Photo: VNA/CVN

D'autre part, en raison de la similitude des ressources touristiques, la plupart des localités du delta du Mékong organisent l'exploitation de ces principaux produits écotouristiques de manière identique, de sorte que les valeurs spécifiques n'ont pas été exploitées de manière appropriée pour offrir des expériences authentiques des richesses fluviales.

Dans le cadre du développement actuel de la ville de Cân Tho, il est nécessaire de créer des points forts distincts pour chaque gamme de produits, tels que le tourisme fluvial, le tourisme de festival, le tourisme de pèlerinage. Parallèlement, il est nécessaire de renforcer les liens avec d’autres villes et provinces de la région afin de créer des produits touristiques plus diversifiés.

Selon les entreprises du secteur du voyage et du tourisme, la diversité des ressources naturelles, écologiques, culturelles et gastronomiques de cette région offre aux voyagistes de nombreuses opportunités d'innover et d'améliorer leurs produits touristiques en s'appuyant sur les ressources culturelles locales, en intégrant des récits et en approfondissant la culture, les populations et les territoires pour créer des caractéristiques uniques. De plus, il est nécessaire de renforcer davantage la promotion des informations sur les destinations et les zones écotouristiques, tout en reliant les circuits et les systèmes d'hébergement afin de faciliter la connexion et le choix des produits touristiques adaptés aux touristes.

Photo : CTV/CVN

Sâm Long Giang, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Cân Tho, a déclaré que, ces dernières années, le tourisme à Cân Tho n'a cessé de se développer, devenant une destination attractive dans la région du delta du Mékong et dans tout le pays. En particulier, depuis le 1er juillet 2025, la fusion de Cân Tho avec les deux provinces de Hâu Giang et de Soc Trang a contribué à enrichir le potentiel et à diversifier les produits touristiques, ouvrant de nombreuses perspectives de développement durable à l’avenir.

Il a ajouté qu’à l'avenir, son agence étatique de gestion de Cân Tho examinera les zones et destinations touristiques de la localité afin de définir des orientations, d'optimiser le potentiel et les atouts du tourisme et d'exploiter les ressources touristiques de ce nouvel espace de développement. Il conseillera et proposera également aux dirigeants des politiques et des mécanismes visant à accroître l'attrait des investissements pour le développement de l'écotourisme fluvial. Cân Tho privilégie également la coopération avec d'autres localités pour le développement touristique, mettant en avant le rôle central de la région du delta du Mékong.

Selon les statistiques, au cours des sept premiers mois de 2025, la ville de Cân Tho a accueilli près de 7,7 millions de visiteurs, soit 72,2 % du plan annuel. Les recettes touristiques totales des sept derniers mois ont dépassé 6 390 milliards de dôngs, soit 71 % du plan 2025.

Tân Dat/CVN