Huê et Dà Nang à la conquête du marché touristique malaisien

Avec le slogan "Le Centre du Vietnam : une destination, mille expériences", les représentants du secteur touristique de Huê et de Dà Nang ont organisé, le 26 août à Kuala Lumpur, un événement visant à attirer davantage de visiteurs malaisiens, en particulier musulmans.

Trân Thi Hoài Trâm, directrice du Service municipal du tourisme de Huê, a rappelé que la Malaisie est l'un des marchés clés de la région. En 2024, Huê et Dà Nang ont accueilli près de 230.000 visiteurs malaisiens en 2024 et 140.000 visiteurs durant le premier semestre 2025.

Pour répondre à cette clientèle, plusieurs restaurants ont obtenu la certification Halal et de nombreux établissements d'hébergement ont également amélioré leurs services pour apporter un maximum de confort aux visiteurs. Elle a souligné que le Centre du Vietnam offre un mélange unique de patrimoines mondiaux, de festivals animés et d'expériences variées. Elle a émis son souhait de faire de Huê et Dà Nang une destination privilégiée des touristes malaisiens.

Phua Tai Neng, secrétaire général de l'Association malaisienne des agences de voyages et de tourisme (MATTA), a exprimé son optimisme, citant ses propres expériences sur les atouts de la région : patrimoine, plages, gastronomie et golf. Il a salué les efforts du Vietnam pour développer des services adaptés aux voyageurs musulmans et encouragé une promotion accrue.

Pour développer ce marché, Lê Phu Cuong, conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Malaisie, a suggéré trois axes prioritaires : accroître la connectivité aérienne par de nouveaux vols ; promouvoir des produits touristiques spécialisés, notamment la gastronomie halal pour les visiteurs musulmans ; et renforcer les partenariats économiques.

