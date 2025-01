Soc Trang : soutien aux pêcheurs dans la lutte contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

La résolution N° 22/2024/NQ-HĐND, qui prend effet à partir du 1er janvier 2025, est valable pour une période de deux ans. Le soutien consiste en une prise en charge des frais d’abonnement satellite des équipements de surveillance des trajets des bateaux de pêche, avec un montant de soutien de 300.000 dôngs maximum par mois et par bateau. Les bénéficiaires sont les organisations et les particuliers (propriétaires de bateaux de pêche) dont les bateaux de pêche font une longueur de 15 m ou plus, enregistrés à Soc Trang, et ayant installé des équipements de surveillance des trajets conformément aux réglementations.

Quach Thi Thanh Binh, vice-directrice du Service provincial de l'agriculture et du développement rural, a indiqué que, selon les premières statistiques, Soc Trang comptait 342 bateaux de pêche de plus de 15 m bénéficiaires de ce soutien.

Elle a également ajouté que la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) était mise en œuvre de manière drastique par le Comité provincial du Parti et le Comité populaire de Soc Trang. Ainsi, en 2024, aucun bateau de pêche de la province n'a violé les zones maritimes étrangères, a-t-elle souligné.

VNA/CVN