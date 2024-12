Les États-Unis fourniront 12,5 millions d'USD au Vietnam pour lutter contre la pêche INN

>> Hai Phong se joint à l’effort national de lutte contre la pêche INN

>> Kiên Giang connaît des changements positifs dans la lutte contre la pêche INN

>> Pêche INN : poursuite des efforts pour faire retirer le “carton jaune” de l'UE

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a annoncé le 5 décembre un nouveau programme d’aide de 12,5 millions de dollars au Vietnam, lors d’une rencontre jeudi 5 décembre avec le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, au Centre de formation du Département de la surveillance des pêches (DFIRES), Région 5, dans la ville de Phu Quôc, province méridionale de Kiên Giang.

Ce programme d’aide soutiendra le Vietnam dans le renforcement de l’application de la Loi maritime et à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il comprend aussi un soutien aux agences vietnamiennes chargées de l’application de la Loi maritime, notamment le DFIRES, le ministère de la Sécurité publique et les Douanes vietnamiennes, via le don de petits bateaux, le renforcement des capacités et le développement d’installations de formation réalistes à l’application de la loi maritime.

Photo : VNA/CVN

Phùng Duc Tiên a déclaré qu'il appréciait le soutien des États-Unis et l'attention que l'ambassadeur des États-Unis accordait à la pêche vietnamienne à travers des programmes, des projets ainsi que l’assistance technique dans le domaine de la conservation des ressources aquatiques, en particulier le soutien au renforcement des capacités des forces de surveillance des pêches vietnamiennes et aux efforts de lutte contre la pêche INN.

Il a souligné que ce programme de soutien contribuerait à ajouter des ressources importantes aux forces de surveillance de la pêche et d'application de la Loi maritime du Vietnam pour continuer à mettre en œuvre efficacement leurs tâches, en particulier la lutte contre la pêche INN, a-t-il déclaré.

Au cours de sa visite à Phu Quôc, l'ambassadeur Knapper a également observé des scénarios d'arraisonnement maritime effectués par des agents vietnamiens, dont des femmes, dans le cadre d'une série d’activités de renforcement des capacités de promouvoir la participation significative des femmes à l'application de la Loi maritime.

VNA/CVN