Nam Dinh : les garde-frontières, piliers de la lutte contre la pêche INN

Ces dernières années, les gardes-frontières de la province de Nam Dinh se sont illustrés non seulement dans la défense de la souveraineté territoriale, mais aussi dans la lutte active contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

À l’approche du Nouvel An lunaire, le port de pêche de Ninh Co, situé dans la cité municipale de Thinh Long (district de Hai Hâu), s’anime avec des allées et venues constantes de bateaux. Les campagnes de sensibilisation menées par les autorités locales ont contribué à une amélioration notable du respect des réglementations par les pêcheurs.

Nguyên Van Tuan, propriétaire d’un bateau de pêche, a affirmé que grâce aux efforts des gardes-frontières, il soumet désormais systématiquement tous les documents requis au poste de garde-frontière de Hai Thinh avant chaque départ en mer, une pratique devenue une routine pour les pêcheurs locaux.

Intensifier les efforts

Avec un littoral de 72 km s’étendant sur les districts de Giao Thuy, Hai Hâu et Nghia Hung, Nam Dinh occupe une position stratégique dans la lutte contre la pêche INN.

Le commandant Nguyên Van Dinh, chef du poste de garde-frontière de Hai Thinh, a déclaré que son unité intensifiera ses efforts pendant le Nouvel An lunaire et tout au long de l’année 2025. Les patrouilles renforcées, les contrôles stricts et les campagnes de sensibilisation continueront d’être des priorités pour garantir le respect des règles maritimes.

En 2024, les gardes-frontières de Nam Dinh ont mené 1.738 patrouilles impliquant plus de 3.470 officiers et soldats. Ces actions ont permis l’inspection de 16.710 navires transportant 58.480 personnes. Au total, des amendes administratives dépassant 3,2 milliards de dôngs (environ 126.113 USD) ont été infligées pour diverses infractions.

Selon le colonel Pham Van Hoa, chef du commandement provincial des gardes-frontières, des contrôles stricts seront mis en place pour interdire aux navires non conformes ou dépourvus de documents réglementaires de prendre la mer. Des sanctions sévères viseront également les navires pénétrant illégalement dans les eaux étrangères.

Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie nationale visant à répondre aux exigences de la Commission européenne pour lever le "carton jaune" imposé sur les produits de la pêche vietnamienne, contribuant ainsi à promouvoir la durabilité et la légalité de l’exploitation des ressources marines.

VNA/CVN