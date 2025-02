De grands groupes privés mobilisés sur les grands projets d’infrastructures

Dans sa course vers une hausse du PIB d’au moins 8% cette année et une croissance à deux chiffres dans les années à venir, le Vietnam accélère la mise en œuvre de projets d’infrastructures stratégiques. Aux côtés des entreprises publiques, le secteur privé est également mobilisé pour concrétiser ces ambitions.

Le gouvernement mise sur l’achèvement de plusieurs chantiers majeurs: autoroutes, lignes ferroviaires à grande vitesse, infrastructures numériques, connexions aéroportuaires et portuaires, ainsi que le développement de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables.

Dès le début de l’année, le Premier ministre Pham Minh Chinh a intensifié les échanges avec les grands groupes privés afin de les associer à ces initiatives. Une démarche inédite à laquelle les principaux acteurs économiques ont répondu favorablement. Trân Ba Duong, président du groupe Truong Hai (Thaco), a notamment annoncé son engagement dans le développement du transport ferroviaire urbain.

"Suivant les orientations du Premier ministre, nous nous concentrons sur la fabrication des wagons et des composants en acier. Forts de notre expertise en recherche et développement et de notre coopération avec des partenaires internationaux, nous mettrons en place un transfert de technologie pour assurer une production locale. L’enjeu est double : réduire les coûts tout en valorisant le savoir-faire vietnamien. L’idée est d’affirmer le rôle des entreprises nationales et de garantir la qualité des produits", affirme-t-il.

Participation du premier producteur d'acier

De son côté, le groupe Hoà Phat, premier producteur d’acier d’Asie du Sud-Est et figurant parmi les 50 plus grandes aciéries mondiales, s’engage à fournir les matériaux nécessaires au projet de train à grande vitesse Nord-Sud, tout en respectant les exigences de qualité internationales. Pour Trân Dinh Long, président du conseil d’administration du groupe, il s’agit d’une opportunité majeure pour Hoà Phat de démontrer son savoir-faire et de renforcer son positionnement sur le marché.

"Hoà Phat pourrait investir 10.000 milliards de dôngs dans la construction d’une usine spécialisée dans la fabrication de rails. Le groupe s’engage à fournir l’acier nécessaire à la Compagnie générale des chemins de fer pour mener à bien le projet. Au total, environ 10 millions de tonnes d’acier seront requises, une quantité que Hoa Phat garantit, avec un double engagement : offrir une qualité irréprochable et respecter les délais, tout en proposant un prix plus avantageux que les importations", explique-t-il.

D’autres conglomérats renforcent également leur implication : Vingroup mise sur l’écosystème vert, BRG participe à la construction d’une ville intelligente au nord de Hanoi, tandis que le groupe technologique CMC fait du développement des infrastructures de transformation numérique une priorité stratégique pour permettre au Vietnam d’atteindre son ambition de devenir un pays numérique d’ici 2030.

Le président de CMC, Nguyên Trung Chinh, affirme cet engagement à travers deux axes majeurs : "Premièrement, CMC développera une plateforme de cloud computing (CMC Cloud), qui deviendra la référence nationale en matière d’informatique en nuage, entièrement conçue et maîtrisée par des experts vietnamiens. D’ici 2028, le groupe prévoit d’investir dans un centre de cloud computing d’une capacité de 80 MW, un projet d’envergure qui placera le Vietnam parmi les acteurs clés de la région.

Deuxièmement, CMC entend également développer Viet AI, une plateforme de connaissance basée sur l’intelligence artificielle, en maîtrisant toutes les technologies fondamentales et en développant des solutions innovantes à portée mondiale. Avec ces deux initiatives, CMC aspire à contribuer à l’objectif national: faire du Vietnam, d’ici 2045, un pays développé s’appuyant sur le numérique et l’IA".

Ambitions économiques du Vietnam

Au-delà des grands groupes, de nombreuses PME, tous secteurs confondus, se mobilisent pour contribuer aux ambitions économiques du pays. Actuellement, les entreprises privées génèrent 60% du PIB, 98% des exportations et emploient 85% de la main-d'œuvre nationale. Pour atteindre l’objectif de croissance de 8% cette année et poser les bases d’une expansion à deux chiffres, le secteur privé devra progresser d’environ 11% par an. Les réformes et orientations gouvernementales ont dynamisé la communauté entrepreneuriale, incitant les entreprises, y compris les acteurs privés, à anticiper leur participation aux grands projets nationaux. Nombre d’entre elles investissent déjà dans la formation et la structuration de leurs ressources pour s’inscrire pleinement dans cette dynamique.

