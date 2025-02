Renforcement des mesures contre la pêche INN

Afin de minimiser les infractions administratives liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d'atteindre l'objectif de lever l'avertissement sous forme de "carton jaune" de la Commission européenne (CE), tout en construisant un secteur de la pêche durable, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural demande aux Comités populaires des villes et provinces concernées d’identifier et de synthétiser régulièrement les difficultés et problèmes rencontrés dans la lutte contre la pêche INN. Il les invite également à adopter de manière proactive des options conformes à leurs compétences ou à formuler des recommandations aux autorités compétentes sur l'amélioration du cadre juridique, en particulier pour les réglementations qui ne sont pas adaptées ou difficilement applicables.

En ce qui concerne les difficultés et les problèmes liés à l'application des réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN, les Comités populaires de niveau provincial, les Services locaux de l'agriculture et du développement rural ainsi que les agences concernées doivent envoyer de manière proactive et rapide des rapports au ministère de l'Agriculture et du Développement rural afin d'assurer une coordination efficace dans leur résolution.

Les Services locaux de l'agriculture et du développement rural, en collaboration avec les agences et unités compétentes des localités côtières, sont tenus à intensifier les patrouilles, les inspections et les contrôles dans le secteur de la pêche afin de détecter, prévenir et sanctionner strictement les infractions, en particulier celles liées à la pêche INN. Parallèlement, il est nécessaire de renforcer la coopération avec les forces fonctionnelles pour mener des enquêtes approfondies, vérifier et traiter rigoureusement les navires de pêche contrevenants.

VNA/CVN