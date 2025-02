Un projet de logistique sud-coréenne démarre à Hai Phong

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, la directrice financière du groupe Jeil, Kim Eun-sook, a déclaré que le groupe, créé en 1978, est actuellement classé 15e parmi les entrepreneurs en construction en République de Corée.

Elle a déclaré que le projet Jeil Logistics 1 fournira un entrepôt logistique, ainsi qu'une infrastructure de base dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement et de la distribution au Vietnam. Avec l'application du système logistique le plus moderne et d'une structure de gestion de la chaîne d'approvisionnement efficace, le projet fournira des services logistiques plus rapidement et plus précisément, contribuant à réduire les coûts logistiques et à améliorer la compétitivité.

Le projet aura certainement un impact positif sur la création de nouvelles opportunités d'emploi et la promotion du développement économique dans la région, a-t-elle déclaré.

Lê Trung Kiên, chef de l'Autorité de la zone économique de Hai Phong, a déclaré que Hai Phong avait pour objectif de développer des parcs industriels verts, écologiques et circulaires. Il est prévu qu'en 2025, Hai Phong convertira plusieurs parcs industriels en zones industrielles vertes.

Lê Trung Kieên a noté que Hai Phong compte actuellement plus de 1.000 projets d'investissement étranger avec un capital d'investissement total d'environ 40 milliards de dollars. Sur les 42 pays et territoires investissant dans les parcs industriels et les zones économiques de la ville, la République de Corée se classe au premier rang avec 111 projets et un capital enregistré total de 13 milliards de dollars, soit plus de 46% du total.

Il a également déclaré qu'avec d'autres grandes entreprises de la République de Corée, le groupe Jeil contribuera au développement socio-économique de la ville et servira de pont entre Hai Phong, le Vietnam et la République de Corée.

VNA/CVN