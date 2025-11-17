Concours des meilleurs guides touristiques de Hô Chi Minh-Ville 2025

Le 17 novembre dans la mégapole du Sud, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l'Association municipale du tourisme et les organismes partenaires, a tenu une conférence de presse pour lancer le Concours des meilleurs guides touristiques de Hô Chi Minh-Ville 2025.

Placé sous le thème "Guide touristique - Guide talentueux" et lancé officiellement le 18 septembre 2025, le concours vise à valoriser le professionnalisme et à reconnaître la compétence et le savoir-faire des guides touristiques. Porté par la fierté des professionnels du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, ce concours est non seulement un espace d'expression professionnelle, mais aussi l'occasion de rendre hommage à ceux qui contribuent directement à faire de Hô Chi Minh-Ville une ville hospitalière, moderne et attractive pour les touristes nationaux et internationaux.

Parcours pour valoriser le métier de guide touristique

Selon le comité d'organisation, depuis son lancement, le concours a attiré plus de 1.034 candidats inscrits en ligne - un chiffre impressionnant, témoignant de la fierté professionnelle et de l'ambition des guides touristiques à travers le pays.

Après la sélection, 65 candidats exceptionnels ont accédé aux épreuves préliminaires, puis aux épreuves de défi. Ils ont alors démontré leurs compétences professionnelles, leur capacité à gérer différentes situations, leur leadership, leurs talents de pédagogie et leur créativité pour transmettre les valeurs culturelles, historiques et humaines de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam.

Le concours de cette année est organisé pour la première fois sous la forme d'une émission de téléréalité, alliant compétition, formation et immersion sur les destinations touristiques. C’est une innovation majeure pour mieux faire connaître le métier de guide touristique au grand public.

Les compétitions ont été filmées dans de nombreux lieux emblématiques tels que la Poste centrale, le Palais de la Réunification, le Musée d'histoire de Hô Chi Minh-Ville, le Zoo et Jardin botanique de Saïgon, le marché traditionnel de Bên Thành, la ligne de métro Bên Thanh-Suôi Tiên, le point de vue panoramique Landmark81, des rues culturelles - gastronomiques et patrimoniales, le site touristique communautaire de Thiêng Liêng, etc. Chaque épisode retrace non seulement le parcours de la compétition, mais aussi la passion, le courage, le savoir et le dévouement des professionnels guides touristiques.

Tout au long du concours, les candidats auront l’occasion de démontrer leurs connaissances approfondies, leur polyvalence, leur professionnalisme et leur amour intense pour leur métier - autant d'éléments qui forgent l'âme d'un guide touristique. Chaque étape est cruciale, chaque qualification pour la suivante est un moment fort en émotions, laissant une impression positive auprès du public.

Pour une promotion efficace du tourisme

Lors de la conférence de presse, Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et cheffe du comité d'organisation du concours, a déclaré : "Le concours de cette année ne se limite pas à une simple évaluation professionnelle, mais met l'accent sur la capacité à réagir et à gérer des situations concrètes, une compétence essentielle pour les guides touristiques dans un secteur du tourisme en constante évolution. Outre leurs connaissances et compétences professionnelles, les guides doivent faire preuve de souplesse et de tactiques dans l'encadrement de groupes, savoir inspirer les touristes et créer des expériences positives, en accord avec l'image touristique de Hô Chi Minh-Ville".

Elle a ajouté que le concours met particulièrement l'accent sur la créativité dans la promotion du tourisme grâce aux outils numériques et aux plateformes médiatiques modernes. Cette tendance est incontournable pour améliorer la qualité des guides et contribuer à diffuser l'image d'une ville intelligente, dynamique et riche en expériences auprès des touristes nationaux et internationaux.

Lors de la conférence de presse, Lê Thanh Binh, directeur général de Vias Hospitality System, principal sponsor du concours, a affirmé : "Notre principale motivation repose sur la conviction que le personnel est le facteur déterminant de la qualité des services touristiques. Les guides touristiques sont les premiers interlocuteurs des touristes, ceux qui tissent le lien entre la culture, les habitants et les expériences vécues".

Selon le comité d’organisation, le concours de cette année sera diffusé sous forme d’émission de téléréalité sur la chaîne HTV9 (Radio et Télévision de Hô Chi Minh-Ville), tous les mercredis à 21h00 à partir du 19 novembre 2025. La finale et la remise des prix du concours auront lieu le 26 décembre 2025 à 20h00 et seront diffusées en direct sur la chaîne HTV1. Cet événement, qui promet d’être riche en émotions et en moments forts, rendra hommage aux guides touristiques et valorisera l’image du tourisme à Hô Chi Minh-Ville auprès du public et des touristes nationaux et internationaux.

Texte et photos : Tân Dat/CVN