Les rizières en terrasses de Miên Dôi, un gisement touristique inexploité

Nichée dans les montagnes du district de Lac Son, dans l’ancienne province de Hoa Binh (nouvelle province de Phu Tho), la commune de Miên Dôi possède plus de 400 ha de rizières en terrasses centenaires, creusées dans les montagnes par l’ethnie Muong.

À 600 m d’altitude, Miên Dôi impressionne non seulement par sa beauté naturelle immaculée, mais aussi par ses rizières en terrasses, qui offrent un formidable potentiel de développement du tourisme communautaire et écologique.

Pendant la saison des pluies, de mai à juin, et la saison des récoltes, de septembre à octobre, les champs se parent d’une multitude de couches d’or scintillant, créant un paysage naturel pittoresque.

Contrairement à des destinations plus développées comme Sa Pa ou Mu Cang Chai, Miên Dôi reste préservée du tourisme de masse et séduit les amateurs de détente et d’expériences locales authentiques.

Malgré son charme naturel, les infrastructures touristiques restent limitées. Les routes sont étroites et glissantes pendant la saison des pluies, et les services aux visiteurs restent rudimentaires.

Certains ménages locaux ont lancé des projets pilotes d’hébergement chez l’habitant, proposant aux visiteurs des expériences pratiques telles que la récolte du riz, la cuisine traditionnelle et une immersion culturelle dans le patrimoine Muong.

Selon les autorités locales, le secteur provincial du tourisme se coordonne actuellement avec l’administration du district de Lac Son pour développer des produits touristiques spécifiques pour la commune de Miên Dôi, tout en promouvant les valeurs culturelles de Muong Vang et de Hoa Binh en général.

Miên Dôi a été identifié comme l’un des cinq sites prioritaires du plan de développement du tourisme communautaire 2025-2030 du district de Lac Son. Des efforts sont en cours pour améliorer l’accès, promouvoir les valeurs culturelles et attirer les investissements afin de préserver le paysage et de soutenir des moyens de subsistance durables pour la communauté des Muong.

