Le Vietnam capte l’élan de la "saison dorée" pour accélérer son rebond touristique

Le secteur du tourisme vietnamien connaît une dynamique exceptionnelle en cette fin d’année 2025, avec des destinations qui se montrent plus animées, vibrantes et attractives que jamais, attirant un nombre croissant de visiteurs nationaux et internationaux.

Photo : Trong Dat/VNA/CVN

Dans l’objectif ambitieux d’accueillir 25 millions d’arrivées internationales en 2025, les acteurs du tourisme déploient une série de programmes promotionnels et d’offres attractives afin de tirer pleinement parti de cette période de haute fréquentation.

Selon les données du Bureau général des statistiques relevant du ministère des Finances, le Vietnam a accueilli près de 17,2 millions de visiteurs internationaux au cours des dix premiers mois de 2025, soit une hausse notable de 21,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Le transport aérien demeure la principale porte d’entrée, avec 14,6 millions d’arrivées, représentant 84,9% du total (+21,8%). Les arrivées par voie terrestre ont atteint 2,4 millions de visiteurs (13,9%, +21,4%), tandis que 205.100 voyageurs sont arrivés par voie maritime (1,2%, +8,5%).

L’Asie reste le plus grand marché émetteur, avec plus de 13,6 millions de voyageurs (+21% sur un an), principalement originaires de République de Corée, de Chine, du Japon et des pays de l’ASEAN. L’Europe constitue le deuxième marché le plus important, avec plus de 2,1 millions de visiteurs et la croissance la plus rapide de toutes les régions (+34,9%), confirmant l’attractivité croissante du Vietnam auprès des touristes européens.

Les indicateurs de revenus affichent également des résultats très positifs. Le chiffre d’affaires du tourisme de voyage pour les dix premiers mois est estimé à 77.400 milliards de dôngs, en progression de 19,8% en glissement annuel. Les revenus des services d’hébergement et de restauration ont atteint environ 695.100 milliards de dôngs, en hausse de 14,6%.

De grandes destinations telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Quang Ninh, Khanh Hoà ou Phu Quôc enregistrent toutes une augmentation régulière du nombre de visiteurs internationaux. Parallèlement, de nouvelles destinations, des produits touristiques expérientiels, ainsi que des offres de tourisme vert et culturel ont été développés de manière systématique, contribuant à prolonger la durée moyenne des séjours et à accroître les dépenses des voyageurs.

Photo : Anh Tuân/VNA/CVN

En parallèle de l’essor du marché international, le tourisme intérieur affiche lui aussi une forte dynamique. Les courts séjours et escapades de week-end vers des destinations telles que Quang Ninh, Ninh Binh ou Sa Pa deviennent des tendances majeures. Selon un représentant de Paradise Vietnam, entreprise de croisières et d’hôtellerie haut de gamme à Ha Long, les voyageurs nationaux privilégient désormais des séjours privés, recherchent des expériences uniques et sont disposés à dépenser davantage pour des produits de gamme supérieure.

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam prévoit une croissance spectaculaire du secteur d’ici la fin de l’année, portée par une politique de visas assouplie et une intensification des programmes de promotion internationale, constituant des bases solides pour atteindre les objectifs fixés pour 2025.

Face à cette demande croissante, les agences de voyages se mobilisent pleinement pour la haute saison, proposant de nombreux programmes promotionnels et de nouveaux produits attractifs. Pour les deux derniers mois de l’année, Paradise Vietnam prévoit un taux d’occupation moyen de 80%. L’entreprise propose plusieurs offres spéciales, notamment une remise de 10% sur tous les forfaits MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) et une réduction de 30% pour les séjours de trois nuits ou plus. Depuis septembre, le nombre de clients de Paradise Vietnam a fortement augmenté, en particulier en provenance de Taïwan (Chine), du Canada, de l’Inde, de l’Espagne et de la République de Corée.

Chez Vietravel, l’une des principales marques de voyages du pays, les signaux du marché sont également très positifs. Selon Pham Van Bay, directeur adjoint de la succursale de Vietravel à Hanoï, la fin de l’année 2025 révèle des perspectives encourageantes pour les marchés touristiques national et international.

Grâce aux efforts conjugués des autorités compétentes et des entreprises, ainsi qu’à une innovation constante en matière de produits, de services et d’expériences, le tourisme vietnamien connaît un essor remarquable en cette haute saison de fin d’année. Le secteur ambitionne ainsi de concrétiser l’objectif d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux, tout en consolidant la position du Vietnam comme destination de choix en Asie.

VNA/CVN