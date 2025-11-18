Le tourisme durable, clé de la compétitivité à long terme

Une conférence internationale sur le développement du tourisme durable dans la sous-région du Grand Mékong (GMS) s’est tenue le 18 novembre à Ninh Binh, réunissant une centaine de délégués issus des pays membres du GMS, ainsi que des représentants d’organismes nationaux du tourisme, d’associations et d’entreprises touristiques engagées dans le développement durable.

Photo : VNA/CVN

L’événement, co-organisé par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam et le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO) dans le cadre du projet Tourisme suisse pour le développement durable au Vietnam (ST4SD), a mis en lumière l’importance cruciale d’une approche durable pour assurer la compétitivité à long terme du secteur.

Hà Van Siêu, directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a souligné dans son discours d'ouverture que le Vietnam se positionne comme une destination régionale de premier plan, avec 17,2 millions d'arrivées internationales sur les dix premiers mois de 2025, soit une croissance de 22% en variation annuelle.

Il a réaffirmé que le tourisme durable dépasse désormais le statut de simple tendance pour devenir une orientation fondamentale de l’industrie mondiale du tourisme et du voyage.

L’adoption de la Stratégie de développement du tourisme du GMS à l’horizon 2030 marque une étape significative, ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme régional. Le Vietnam, de son côté, met en œuvre un programme de développement du tourisme vert pour la période 2023-2025, visant à promouvoir des destinations et des modèles de tourisme durable, à accélérer la transformation numérique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à garantir un partage équitable des bénéfices avec les communautés locales.

Dans cet esprit, le Vietnam s’engage à renforcer sa coopération avec les pays du GMS par le partage de données, la recherche collaborative et des actions coordonnées afin d’atteindre les objectifs communs de développement durable, a affirmé Hà Van Siêu.

Bùi Van Manh, directeur du Département du tourisme de la province de Ninh Binh, a réitéré l’engagement du secteur touristique vietnamien, et tout particulièrement celui de Ninh Binh, envers une orientation verte, durable, inclusive et responsable. Il a exprimé le souhait de voir Ninh Binh collaborer avec les pays du GMS pour créer des itinéraires touristiques reliant les patrimoines du Mékong, dans le but d’accroître la valeur commune et de renforcer l’image de l’ensemble de la région.

De son côté, Étienne Jenni, du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de la Suisse, a fait part de la volonté de son pays de partager son expertise en matière de tourisme durable afin de soutenir l’essor de l’industrie touristique et hôtelière, notamment en renforçant le cadre politique, en adoptant des normes internationales de durabilité, en développant les capacités des entreprises privées et en perfectionnant les compétences en gestion hôtelière haut de gamme.

Le SECO vise à promouvoir une croissance touristique générant des bénéfices socio-économiques et environnementaux durables pour les communautés, a-t-il souligné.

Les échanges de la conférence ont porté sur deux grands volets : les expériences et les bonnes pratiques en matière de tourisme durable dans les pays du GMS, ainsi que la vision et les actions communes du GMS pour un développement touristique durable.

Les délégués ont présenté des modèles efficaces de développement touristique, les normes internationales à mettre en œuvre, les moyens de mobiliser des ressources et de renforcer la coopération internationale. Ils ont également défini la vision et les objectifs communs à l’horizon 2030, en mettant en avant le rôle de coordination du Bureau de coordination du tourisme du Mékong, ainsi que la nécessité d’une participation active de l’ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre de la stratégie régionale commune.

VNA/CVN