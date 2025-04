Visite nocturne des temples dédiés aux rois fondateurs Hùng à Phu Tho

Le Comité de gestion du site historique des temples dédiés aux rois fondateurs Hùng, dans la province de Phu Tho au Nord, organise une visite nocturne sur le thème "Origine sacrée" à l'occasion de la Fête des rois Hùng et de la Semaine culturelle et touristique de la Terre ancestrale 2025.

Photo : VNA/CVN

La visite se déroule de 19h00 à 21h00. Les visiteurs se rendent aux temples Ha, Trung, Thuong et Giêng. Dans une atmosphère solennelle, sacrée et calme au sommet de la montagne Nghia Linh, chaque visiteur allume des bâtonnets d'encens pour exprimer sa gratitude envers les ancêtres. Lors de ce circuit, les visiteurs ont l'occasion d'admirer le paysage scintillant et magique du site des reliques la nuit et de déguster des spécialités culinaires de cette terre ancestrale.

Selon Pham Thi Hoàng Oanh, directrice adjointe du site historique des temples des rois Hùng, la visite nocturne est un service touristique spirituel unique qui est maintenu depuis de nombreuses années pour promouvoir et diffuser la croyance du culte des rois fondateurs.

L'organisation de ce circuit nocturne vise à stimuler le tourisme et à promouvoir la Fête des rois Hùng auprès d'un large public, tout en incitant les touristes à prolonger leur séjour à Phu Tho. Lors de la soirée inaugurale de ce circuit en 2025, plus de 200 touristes y ont participé.

Le culte des rois Hùng est une pratique répandue au Vietnam et parmi les communautés vietnamiennes à l'étranger, qui vise à préserver et à promouvoir leur identité culturelle traditionnelle.

VNA/CVN