Bac Ninh : Faire du tourisme un secteur économique de pointe

Le 1 er juillet 2025, la fusion entre Bac Giang et Bac Ninh a donné naissance à une nouvelle entité administrative, baptisée province de Bac Ninh. Cet événement représente non seulement un tournant d’ordre administratif, mais ouvre également une opportunité en or pour le développement socio-économique local. Dans ce contexte, le tourisme est identifié comme un secteur économique de pointe.

Héritée d’un trésor considérable de vestiges historiques et forte d'infrastructures touristiques de plus en plus perfectionnées, la province de Bac Ninh présente de nombreux atouts pour un développement touristique durable.

Un héritage historique et culturel considérable

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte historique du pays, les deux provinces de Bac Giang et Bac Ninh (auparavant distinctes) partagent de nombreux points communs sur les plans géographique, historique et culturel. Ces deux localités sont étroitement liées par les traits culturels des habitants situés aux bords du fleuve Câu. Depuis longtemps, Bac Ninh - Kinh Bac est considérée comme le berceau de la civilisation Lac Viêt, étroitement associée à la légende du roi Kinh Duong Vuong, et lieu de naissance de nombreux personnages éminents. La dynastie des Ly a également pris son origine dans cette localité.

Particulièrement, Bac Ninh compte sept patrimoines inscrits par l’UNESCO au patrimoine culturel mondial et régional. Parmi eux, les chants alternés quan ho de Bac Ninh continuent de se diffuser largement, tant au niveau national qu’international, devenant un symbole emblématique de la culture et du tourisme de Bac Ninh en particulier, et de la culture vietnamienne en général. En juillet 2025, aux côtés des provinces et villes de Hai Phong et Quang Ninh, la province de Bac Ninh a eu l’honneur de recevoir une excellente nouvelle de l’UNESCO, qui a officiellement reconnu le "Complexe des monuments et des paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac" comme patrimoine mondial. L’ensemble de ce trésor patrimonial constitue une ressource inestimable pour le développement économique et social, ainsi que pour la création de produits touristiques spécifiques de la localité.

La province de Bac Ninh abrite actuellement plus de 20 ethnies. Chaque ethnie possède ses propres us et coutumes, ses costumes, sa gastronomie, etc., formant un tableau culturel multicolore. La province compte 1.400 festivals traditionnels, plus de 1.441 sites historiques et culturels classés à différents niveaux, 24 trésors nationaux, 33 patrimoines culturels immatériels nationaux, ainsi que des centaines de villages artisanaux, de formes d'art traditionnels et de jeux populaires uniques.

Des mesures pour dynamiser le tourisme local

Photo : VNA/CVN

Jusqu'en juillet 2025, Bac Ninh recense plus de 1.000 établissements d'hébergement, dont 4 hôtels 5 étoiles, 34 hôtels de 1 à 4 étoiles et 97 établissements de transport pour voyager. La province attire également de plus en plus de projets de construction de zones éco-touristiques et d'établissements d'hébergement de haute qualité.

Dans l’avenir, pour doper le tourisme local, il est nécessaire d'élaborer une stratégie et un plan de développement touristique global, en définissant clairement la place du tourisme dans la stratégie de développement économique et social de la province pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2050.

Il faut déterminer les produits touristiques phares de la province, à savoir : le tourisme culturel et spirituel ; le tourisme écologique et de loisirs ; le tourisme communautaire associé à la découverte des traditions culturelles et du patrimoine culturel reconnu par l'UNESCO ; le tourisme des villages artisanaux, de l'agriculture et des zones rurales de cultures fruitières ; le tourisme de loisirs, sportif, ainsi que les conférences et séminaires (MICE).

Photo : VNA/CVN

La province devra mettre l’accent sur la détermination des plans d'aménagement pour construire des centres touristiques majeurs et des sites clés afin d'élever le tourisme au niveau national. Il est aussi essentiel de mettre en place des mécanismes d'incitation à l'investissement et de développer les infrastructures touristiques ; d'intensifier les activités de promotion de l'investissement dans le secteur touristique, tout en attirant de grands groupes à investir dans des complexes touristiques, culturels et récréatifs, ainsi que des modèles de tourisme communautaire et d'agriculture combinés à l'écotourisme.

D’autre part, il est nécessaire de renforcer la construction de la marque du tourisme de Bac Ninh. Il faut élaborer des brochures de promotion touristique. Il est également important de créer des circuits touristiques gratuits pour valoriser le tourisme local et raviver la fierté culturelle de Bac Ninh - Kinh Bac. L’utilisation des technologies numériques permettra aussi de développer une carte touristique numérique de la province. Il convient aussi de mettre en place des applications permettant aux visiteurs de consulter des informations, de réserver des circuits, des billets et des services en ligne pour les sites touristiques.

Vân Anh/CVN