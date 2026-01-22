Phu Quôc parmi les 10 destinations phares du monde en 2026

Le magazine de voyage en ligne américain TravelAwaits vient de classer Phu Quôc parmi les dix destinations phares du monde pour l’année 2026. Selon la rédaction du magazine, ces lieux, éloignés des itinéraires touristiques conventionnels, promettent de "surprendre totalement" les voyageurs.

Photo : VNA/CVN

TravelAwaits souligne que, plutôt que de se limiter aux attractions classiques, opter pour les destinations emblématiques de 2026 permettra aux touristes de "découvrir des horizons insoupçonnés". Dans ce classement prestigieux, Phu Quôc figure aux côtés de destinations au patrimoine culturel reconnu, telles que Bruxelles (Belgique), la République tchèque ou encore l’Écosse, illustrant l’attrait croissant de l’île sur la scène touristique internationale.

Les destinations mises à l’honneur pour 2026 accordent une place centrale à la nature préservée, un atout majeur de Phu Quôc. L’île séduit par ses eaux turquoise limpides, ses longues plages de sable blanc et ses couchers de soleil flamboyants. Le journaliste de voyage chevronné Tay Belgeri, fort de vingt années d’expérience, décrit Phu Quôc comme un lieu offrant "des plages aux eaux cristallines et certains des plus beaux couchers de soleil au monde". Des plages emblématiques telles que Bai Sao et Bai Kem, ainsi que des complexes hôteliers de renommée internationale, ont contribué à faire de Phu Quôc un nouveau paradis balnéaire en Asie.

Au-delà de sa beauté naturelle, Phu Quôc séduit également par la richesse de sa culture locale. Des marchés nocturnes animés, imprégnés des arômes de fruits de mer grillés portés par la brise marine, aux jardins de poivriers luxuriants et aux fabriques de sauce de poisson centenaires, l’île offre un tableau vivant de la vie côtière. Les visiteurs viennent à Phu Quôc non seulement pour contempler les paysages, mais aussi pour s’immerger dans le quotidien et le rythme de vie de ses habitants.

Phu Quôc ne se limite pas à une destination à admirer : c’est un lieu à vivre et à ressentir. En plus de ses atouts naturels et culturels, l’île dispose d’un écosystème touristique, de loisirs et de villégiature de plus en plus développé. Elle est par ailleurs la seule destination du Vietnam à offrir un séjour sans visa jusqu’à 30 jours aux touristes internationaux, renforçant considérablement son accessibilité. Phu Quôc abrite également des sites emblématiques de renommée mondiale, tels que le pont des Baisers "sans contact", la ville du coucher de soleil d’inspiration méditerranéenne ou encore un vaste réseau de divertissements nautiques nocturnes.

Photo : VNA/CVN

L’île s’impose aussi comme un véritable paradis du divertissement. Elle accueille des spectacles d’envergure internationale, dont "Le Baiser de la Mer", détenteur d’un record du monde Guinness, ainsi que "La Symphonie de la Mer", mêlant performances artistiques et sports extrêmes. Phu Quôc est également le seul lieu au monde à proposer des feux d’artifice artistiques deux fois par soir, 365 jours par an. À cela s’ajoute le téléphérique de Hon Thom, le plus long téléphérique à trois câbles au monde, régulièrement salué par CNN, Lonely Planet et de nombreuses publications internationales comme une expérience incontournable.

À l’horizon 2026, alors que les voyageurs du monde entier recherchent des séjours à la fois ressourçants, inspirants et facilement accessibles, Phu Quôc s’affirme comme une destination de premier plan. Plus qu’un simple lieu de détente, l’île offre des expériences mémorables, incarnant l’identité singulière d’une destination en plein essor, au moment opportun.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le Straits Times, quotidien le plus prestigieux de Singapour, a classé Phu Quôc parmi les sept destinations émergentes les plus intéressantes à découvrir en 2026. Seule représentante du Vietnam dans ce classement, l’île se hisse à la quatrième place, aux côtés de destinations de renommée internationale.

Selon le journal Straits Times, la liste des "7 destinations émergentes incontournables en 2026" met l'accent sur des lieux nouveaux et moins fréquentés, qui réunissent tous les atouts recherchés par les voyageurs : accessibilité, prix abordables et diversité d'expériences. Phu Quôc apparaît comme une destination idéale pour un séjour printanier ou une escapade de quelques jours.

Située au Sud-Ouest du Vietnam, l'île de Phu Quôc s'étend sur environ 574 km², soit près des quatre cinquièmes de la superficie de Singapour. Cette vaste superficie permet le développement d'une offre diversifiée de divertissements, de restaurants et de complexes hôteliers, tout en préservant sa beauté naturelle et son identité locale. Le Straits Times a écrit : "L'île de Phu Quôc possède tous les atouts pour devenir une destination idéale pour un week-end".

Photo : VNA/CVN

Le journal singapourien décrit Phu Quôc comme une destination aux multiples facettes où les visiteurs peuvent facilement trouver un équilibre entre détente, divertissement et découverte. Dans la partie Sud de l'île, l'écosystème touristique bien développé de Sun Paradise Land offre des plages immaculées, un parc d'attractions et Sunset Town, un village impressionnant avec ses maisons colorées de style européen, créant un cadre méditerranéen unique sous les tropiques.

Le Straits Times a été particulièrement impressionné par le spectacle multimédia Kiss of the Sea ("Le Baiser de la Mer") à Sunset Town, détenteur du record du monde Guinness du "plus grand théâtre en plein air au monde avec écran d'eau et capacité d'accueil". Le spectacle a marqué les esprits par son récit, sublimé par une variété d'effets : feu, eau, lumière, musique et un feu d'artifice éblouissant, faisant de l'île de Phu Quôc une destination de renommée mondiale.

Outre ces expériences uniques, le journal suggère à ceux qui souhaitent découvrir la culture locale de visiter le quartier de Duong Dông. Ils pourront y explorer des fabriques traditionnelles de sauce de poisson, des plantations de poivre et des marchés locaux regorgeant de fruits de mer frais et de produits agricoles. La gastronomie de Phu Quôc est également mise en avant, avec des spécialités à base de fruits de mer frais comme le bún quậy (nouilles mélangées) et le crabe vapeur, servis dans les restaurants du bord de mer.

L'attrait croissant de Phu Quôc est également démontré par les indicateurs de recherche. Selon Skyscanner, les recherches concernant Phu Quôc effectuées par les utilisateurs singapouriens ont augmenté de 184% par rapport à la même période l'année dernière, plaçant l'île vietnamienne en deuxième position des destinations les plus populaires en 2026, juste après Guiyang (Chine). Cet indicateur devrait encore progresser car, dès le deuxième trimestre 2026, la compagnie aérienne Sun PhuQuoc Airways, qui porte le nom de l'île, ouvrira des vols directs entre Phu Quôc et Singapour, ainsi que de nombreuses autres destinations, faisant de Phu Quôc une nouvelle plaque tournante régionale.

Grâce à sa situation géographique avantageuse, ses paysages époustouflants, ses expériences uniques et ses liaisons aériennes de plus en plus pratiques, le Straits Times prédit que Phu Quôc s'imposera progressivement comme une destination émergente attrayante en Asie, non seulement pour les Singapouriens, mais aussi sur la carte du tourisme international en 2026.

Tu Linh/CVN